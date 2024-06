Fake-Tetris aus Deutschland: PS3-Spieler zeigt das kurioseste Spiel seiner Sammlung und es ist nicht einmal ein richtiges PS3-Spiel

Sachen gibt's, die gibt's gar nicht: Wie dieses Fake-Tetris aus Deutschland für PS3 (Bild: reddit.com/user/Antaniwarrior).

Bootleg-Spiele für PC oder Konsolen sind an sich nicht unbedingt etwas Besonderes. Dieses hier aber schon. Einerseits gab und gibt es für die PS3 so gut wie gar keine Fake-Spiele, weil sich die Blu-ray-Disks nicht so einfach kopieren lassen wie zum Beispiel PS1-Spiele. Andererseits haben wir es hier mit einer Spielesammlung zu tun, die gar nicht direkt über die PS3 abgespielt werden kann. Stattdessen müsst ihr den Umweg über einen PC und den Browser der Konsole nehmen.

Besonders kurios: Dieses Fake-PS3-Spiel aus Deutschland funktioniert nur mit einem PC über das Netzwerk

Darum geht's: Redditor Antaniwarrior sammelt PS3-Spiele und Controller. Dabei haben es ihm besonders die kuriosen und seltsamen Außenseiter-Titel und -Accessoires angetan, aber an Spielen sammelt er eigentlich alles, was er in die Finger kriegen kann. Wie zum Beispiel dieses beeindruckende Fake-PS3-Spiel aus Deutschland.

Der Look ist schon einmal sehr speziell. Man beachte vor allem den Fake-Schriftzug an der oberen Kante der Verpackung. So sah das eigentlich nicht im Original aus, da könnte man schon stutzig werden. Aber auch der Rest der Verpackung ist ein Design-Traum.

Hier könnt ihr euch einige Bilder vom Fake-PS3-Spiel ansehen:

Besonders interessant ist aber das Kleingedruckte: Ihr würdet nämlich kein Glück haben und auch kein Tetris spielen können, wenn ihr diese Disk einfach in eure PS3 einlegt. Man könnte meinen, das sollte funktionieren, aber Pustekuchen.

Stattdessen müsst ihr einen PC nutzen: Mit Hilfe dieser CD-ROM wird nämlich ein Web-Server genutzt, den ihr dann über euer Netzwerk (also W-LAN oder LAN-Kabel) auf der PlayStation 3 anwählen könnt. Im PS3-Browser kann dann Tetris gespielt werden, und zwar in 20 unterschiedlichen Variationen. Ihr könnt aber auch mit jedem anderen Gerät in eurem Netzwerk darauf zugreifen.

"Das PS3-Branding ist einfach nur lächerlich."

Das sorgt für erstaunte Kommentare: Die meisten Menschen, die den Beitrag auf Reddit kommentieren, haben noch nie ein Fake-PS3-Spiel gesehen. Und schon gar nicht so eines, das erst über diesen Umweg am PC und via Web-Browser auf der PS3 gespielt werden kann. Wir haben es hier also mit einem echten Unikat und Kuriosum zu tun.

Dass das Ganze dann auch noch aus Deutschland stammt, setzt dem Ganzen die Krone auf. Immerhin ist Deutschland jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass auf irgendwelchen Märkten halbseidene Bootleg-Disks in rauen Mengen angeboten werden. Aber man lernt ja nie aus und wir sind zumindest ganz schön fasziniert von diesem außergewöhnlichen Fundstück.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr eventuell sogar selbst Fake-PS3-Titel in eurer Sammlung und kennt Spiele, die über diesen Browser-Umweg funktionieren?