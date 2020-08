Fall Guys-Spieler hassen Team Gelb & wollen der Farbe an den Kragen

In Fall Guys treten wir zwar gegen 59 Konkurenten an, aber regelmäßig müssen wir auch in Teams mit wildfremden Spielern zusammenarbeiten. Das gefällt nicht jedem (mir zum Beispiel), da der eigene Erfolg schnell vom Können anderer abhängt. Und von allen Teams, die es in Fall Guys gibt, ist Team Gelb das größte Übel - so zumindest der Konsens in der Community.

Fall Guys-Fans schließen sich zusammen, um Team Gelb auszulöschen

Ganz ernst gemeint ist die Abneigung gegen Team Gelb natürlich nicht. Warum auch, die Zuteilung erfolgt ja zufällig. Aber wie Insider-Witze nun mal so sind, verselbstständigen sie sich schnell. Und das führt dazu, dass in manchen Teamspielen wirklich dafür gesorgt wird, dass Team Gelb sabotiert wird, wo es nur geht.

Weg mit Team Gelb: In dieses Horn stoßen nun auch die Entwickler von MediaTonic. Die bieten über den offiziellen Twitter-Account nämlich eine Herausforderung an. Sollte der Ursprungstweet eine Million Retweets erhalten, tja, dann soll Team Gelb gelöscht und aus dem Spiel entfernt werden.

Aktuell steht der Retweet-Zähler bei ca. 160.000 Fans, die bei der Aktion mitmachen. Bis zur Million ist es also noch ein weiter Weg. Eine Frist gibt es allerdings nicht. Gut möglich also, dass wirklich Team Gelb aus Fall Guys verbannt wird.

Und was würde das bedeuten? Rein gar nichts. In der Theorie könnte dann das gelbe Team einfach nur eine andere Farbe ersetzt werden. Einfluss auf das Gameplay oder die Teamspiele hat das natürlich nicht.

Warum hassen Team Gelb eigentlich alle? Einen wirklichen Grund hat das nicht. Es gab vermehrt Erfahrungsberichte, dass Team Gelb entweder zu oft oder zu selten gewinnt, je nachdem, wer gefragt wird. Jedenfalls sticht das Team hervor und macht sich damit zur Zielscheibe.

Wie steht ihr zu Team Gelb? Weg damit? Oder stört euch Team Rot eigentlich viel mehr? Eine spannende Frage.