Einer der coolsten Fallout-NPCs überhaupt ist ein 700 Jahre alter Samurai und das ist seine bizarre Geschichte

Wir stellen vor: Toshiro Kago aus Fallout 3. Er ist ein Samurai der Sengoku-Zeit, der es in die postapokalyptischen USA der Fallout-Welt geschafft hat.

Mit den vielen Ablegern, Spin-Offs und sogar einer eigenen Serie hat die Fallout-Reihe schon viele skurrile Charaktere hervorgebracht, deren Geschichte ein Blick wert ist. Fallout 3 holt sich hier jedoch den Goldpokal, weil es einen 700 Jahre alten Samurai beherbergt, der theoretisch die älteste Figur der gesamten Reihe ist.

Das ist Toshiro Kago aus Fallout 3

Und zwar ist Toshiro Kago ein waschechter Samurai, der irgendwann vor dem Jahr 1562 in Japan geboren ist. Er gehörte zu den legendären Kriegern, die in der Sengoku-Zeit in den Schlachten des Oda-Klans gekämpft haben. Auch in der darauffolgenden Zeitepoche, der Azuchi-Momoyama-Zeit, blieb er ein ehrenhafter Kämpfer, bis er schließlich entführt wurde.

Entführt? Von wem? Hier wird es wortwörtlich etwas abgespaced – typisch Fallout eben. Toshiro wurde von Aliens entführt und in einen kryogenischen Schlaf versetzt. Das erklärt auch, wie er über 700 Jahre lang “leben“ konnte. Im Jahr 2277 kommt der einsame Wanderer, also ihr, vorbei und rettet ihn. So sieht Toshiro dann übrigens aus:

Wo ist Toshiro denn? Wenn ihr Toshiro selbst finden wollt, dann müsst ihr dafür aufs Mothership Zeta. Das ist zugleich der Name des Raumschiffs, in dem sich Toshiro befindet, aber auch das fünfte und letzte DLC für Fallout 3. Toshiro könnt ihr im Todesstrahlenzentrum finden.

Wenn ihr euch mit ihm unterhalten wollt, stoßt ihr schnell auf die Sprachbarriere, welche euch von Toshiro trennt. Er wird auf Japanisch sprechen und wild herumgestikulieren. Lustigerweise reagiert er trotzdem passend auf eure Antworten– er wird wohl an der Stimmlage und der Gestikulation merken, ob ihr freundlich, neutral oder unhöflich auftretet.

Toshiro Kago ist auch Teil von zwei Quests im Fallout-3-DLC: “Im Sternenhimmel“ und “Diese Galaxie ist zu klein...“.

Ihr könnt euch auch selbst seine coole Samurai-Rüstung aneignen. Dafür könnt ihr ihn “bestehlen“, in dem ihr im zuerst eine andere Rüstung ins Inventar platziert, ehe ihr euch dann seine Rüstung gönnt. Wem das zu kompliziert ist, kann sich Toshiro auch im Kampf auf Leben und Tod stellen…

Kanntet ihr Toshiro schon vorher und was ist euer Lieblingscharakter aus dem Fallout-Universum?