Fallout 4 - Am Wochenende kostenlos auf Xbox One spielen

Dieses Wochenende können sich Xbox One-Fans über ein besonderes Schmankerl freuen: Fallout 4 steht im Rahmen von Microsofts Free-to-Play-Tagen aktuell kostenlos für Xbox One zum Download bereit.

Bis Montag, 21. Mai, 9 Uhr morgens könnt ihr in Bethesdas Endzeit-RPG reinspielen - ohne auch nur einen einzigen Kronkorken dafür auszugeben. Das Angebot gilt für alle Xbox One-Besitzer, auch die, die keine Mitgliedschaft bei Xbox Live Gold besitzen.

Hier geht es zum kostenlosen Download im Microsoft Store.

Wenn ihr Blut geleckt habt und euch nach dem Gratis-Wochenende für den Kauft von Fallout 4 entscheidet, wird euer bisheriger Spielstand praktischer Weise gespeichert und übernommen. Xbox Live bietet während des Wochenendes satte Rabatte auf das Endzeit-RPG.

Fallout 4-Angebot für Xbox One

Fallout 4 Standardversion - 15 Euro statt 29,99 Euro (50% Rabatt)

Falout 4 GOTY-Edition - 46,89 Euro statt 69,99 Euro (33% Rabatt)

Von Montag, den 21. Mai, bis Montag, den 28. Mai, 9 Uhr gibt es Fallout 4 und die dazugehörigen Erweiterungen bei Xbox Live in Deals with Gold im Angebot. Allerdings benötigt ihr für die Deals with Gold eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft.