Fallout 4: PS Plus-Fans finden endlich einen Weg, das PS5-Upgrade ohne Extrakosten herunterzuladen – so funktioniert's

Fallout 4 hat ein PS5-Upgrade bekommen und ihr könnt es auch installieren, wenn ihr den Titel über PS Plus Essential spielt.

Es gab viel Verwirrung um das PS5-Upgrade von Fallout 4 für PS Plus-User. Zunächst sah es ganz danach aus, als könnten alle, die den Titel über PS Plus Essential, beziehungsweise die PS Plus Collection, bekommen hatten, nicht einfach kostenfrei das Next Gen-Update herunterladen, sondern nur über PS Plus Extra/Premium.

Aber jetzt funktioniert das endlich doch auch über die Standard-Abovariante und hier könnt ihr Schritt für Schritt nachvollziehen, wie ihr das hinbekommt.

So könnt ihr das PS5-Upgrade für Fallout 4 ohne Extrakosten installieren, wenn ihr den Titel über PS Plus Essential bekommen habt

Darum geht's: Dank der Fallout-Serie auf Amazon erfreut sich auch die Spielereihe wieder allergrößter Beliebtheit. Leider gibt es zwar kein passendes neues Fallout-Spiel für all die frischgebackenen Fans, aber immerhin bekommen wir das längst überfällige Next Gen-Update für Xbox Series S/X und die PS5.

Das war das Problem: Viele Fallout 4-Spieler*innen haben sich den Bethesda-Titel über die PS Plus-Collection gesichert. Aber zunächst konnten nur die mit einem PS Plus Extra- oder Premium-Abo das PS5-Update herunterladen. Bei allen anderen fehlte die Option, beziehungsweise wurde ihnen angezeigt, dass sie noch einmal in die Tasche greifen und das Spiel neu bezahlen müssten.

Jetzt endlich geregelt: So löst ihr das Problem

Allem Anschein nach haben Sony und Bethesda jetzt endlich dafür gesorgt, dass auch PS Plus-Essential-Abonnent*innen in den Genuss des Current Gen-Updates kommen. Allerdings ist die Handhabung der Spiele-Bibliothek auf der PS5 mit PS Plus und allem Drum und Dran nicht unbedingt intuitiv.

Aber auf Reddit haben sich zum Glück einige Fans zusammengetan und eine Anleitung erstellt, wie genau ihr an die Update-Version für PS5 herankommt:

Idealerweise solltet ihr zunächst den PS Plus-Download deinstallieren.

Wählt das Spiel in eurer Bibliothek aus. Ihr solltet es in eurer Sammlung finden.

Dann müsstet ihr zwischen zwei verschiedenen Spielen wählen können, eines davon ist mit dem PS5-Logo gekennzeichnet.

Alternativ:

Geht bei Fallout 4 auf das Menü mit den drei Punkten

Wählt dort die Standard Edition aus.

Nehmt die untere Variante der beiden Spiele.

Anschließend müsstet ihr die Möglichkeit bekommen, das Spiel zu eurer Bibliothek hinzuzufügen.

Last but not least könnt ihr jetzt die PS5-Version herunterladen.

Wann kommt ein neues Fallout? Bethesda scheint vom großen Erfolg der Fallout-Serie irgendwie selbst überrascht worden zu sein und stellt nun fest, dass es praktisch wäre, möglichst bald ein neues Spiel zu veröffentlichen.

Aber leider dürfte das noch eine ganze Weile dauern, selbst wenn nun tatsächlich ein Entwicklerstudio-Wechsel anstehen sollte. Aber mit etwas Glück bekommen wir noch vor 2030 das nächste Fallout-Spiel. Zum Glück gibt es da ja aber noch die Fan-Mod Fallout: London.

Habt ihr es hinbekommen, das PS5-Update für Fallout 4 herunterzuladen, obwohl ihr es über PS Plus Essential bekommen hattet? Habt ihr sonst vielleicht noch mehr Tipps?