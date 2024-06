Fallout 4-Spieler zeigt uns einen der spaßigsten Orte in der Open World, den viele gar nicht kennen

Auf die Plätze, fertig, los! Die Treibstofftanks auf den Rampen betteln schon darum, in die Luft fliegen zu dürfen. (Bild: Reddit / ryougihan)

Die Fallout-Reihe erlebt gerade einen richtigen Boom. Die Serie auf Amazon Prime Video konnte ein großes Publikum vor die Bildschirme locken und die heiß-erwartete Fallout-4-Mod London wird wohl auch nicht mehr lange bis zum Release benötigen. Das bedeutet jedoch nicht, dass die älteren Spiele in Vergessenheit geraten – ganz im Gegenteil.

Fan teilt einen seiner liebsten Orte – doch der ist gar nicht auf der Karte markiert

Auf Reddit teilt User*in “ryougihan“ ein Video einer besonderen Stelle aus Fallout 4. Dabei handelt es sich um eine Metallhütte im Ödland, die mit explosiven Treibstofftanks gefüllt ist. Schaut am besten selbst das Video dazu von “ryougihan“ an:

Während eine Hütte voller Treibstofftanks allein schon für etwas explosive Action sorgen könnte, zeigt uns das Video eine kleine Besonderheit: In der Hütte gibt es drei Rampen, in denen ihr die Treibstofftanks platzieren könnt. Mit einem geschickten Schuss fliegen sie dann hinaus ins Ödland und zeigen euch zwar kein Feuerwerk, aber dennoch eine kleine Explosion.

Zumindest im Idealfall. Mehrere User*innen berichten davon, wie die Versuche bei ihnen nach hinten losgingen. So etwa auch bei “moistyshrimps“, bei dem ein Schuss auf einen Treibstofftank auf einer Rampe dazu führte, dass der Gegenstand sich in der Luft um 180 Grad drehte, zurück in die Hütte flog und alles darin in die Luft jagte – inklusive sich selbst. Das wird einer der Gründe sein, weswegen “gugfitufi“ die Aktivität als eine Art explosives Russisch Roulette beschreibt.

Wo ist die Metallhütte mit den Treibstofftanks? Weil sie nicht auf der Karte markiert ist, sucht die Community nach passenden Wegbeschreibungen. Man einigt sich auf eine Stelle in der Nähe von Fort Hagen. Beim Sendeturm in der Nähe müsstet ihr eine Klippe finden, an deren Rand ihr entlanglaufen könnt, um irgendwann eine einzelne Metallhütte auf der Landschaft zu finden.

Hoffentlich weniger versteckte aber dafür neue Inhalte gibt es in Fallout 76, das vor wenigen Tagen die neue Erweiterung Skyline Valley bekommen hat:

Fallout 4 hat auch nach vielen Jahren seit der Veröffentlichung im Jahr 2015 noch Inhalte, welche die Community begeistert teilen. Das ist ein Teil der Open-World-Magie, die es in den großen Bethesda-Welten zu finden gibt.

An dieser Stelle möchten wir jedoch die GamePro-Community fragen: Habt ihr schon einmal einen Ort für euch entdeckt, der auf keiner Karte markiert ist?