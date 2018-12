Es gab reichlich Ärger um die Power Armor Edition von Fallout 76. Das 200 Euro teure Paket sollte eine Canvas-Stofftasche beinhalten, aufgrund zu hoher Kosten und Lieferengpässen bekamen Käufer jedoch nur eine recht billig anmutende Nylon-Plastiktasche.

Bethesda reagierte auf die Kritik denkbar ungünstig: Zuerst kommunizierte man, dass sich da nichts machen lasse. Im nächsten Schritt bekamen Käufer zumindest eine Wiedergutmachung von 500 Ingame-Credits im Atomic Shop von Fallout 76.

Dieser Wert fiel aber offenbar zu mager aus, um den Groll der Fans aus der Welt zu räumen. Deshalb verspricht Bethesda nun eine weitere Maßnahme:

We are finalizing manufacturing plans for replacement canvas bags for the Fallout 76: Power Armor Edition. If you purchased the CE, please visit https://t.co/S5ClEZuQrx and submit a ticket by Jan. 31, 2019. We’ll arrange to send you a replacement as soon as the bags are ready.