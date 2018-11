Fallout 76 - 200 Euro-Edition versprach wertige Tasche, liefert stattdessen Billigmaterial

Nachdem Fallout 76 seine durchaus kontrovers diskutierten Release-Wochen hinter sich hat, gibt es nun Ärger um die 200 Euro teure Power Armor Edition des Rollenspiels.



In dieser Collector's Edition sollte - so das Versprechen von Bethesda - neben einem dicken Power-Armor-Helm auch eine Canvas-Stofftasche im Fallout-Design stecken. Stattdessen bekamen Käufer eine deutlich weniger wertige Nylon-Plastiktasche.

Dass Collector's Editions Materialprobleme aufweisen, kommt durchaus ab und an vor. Im Fall von Fallout 76 sind die allerdings eingebettet in mehrere ungünstige Umstände, die die Community erzürnen. Dass das Spiel bei vielen Fans eher unterdurchschnittlich gut ankam, bildet da nur die Grundlage.

Der Kundensupport von Bethesda erklärt die Nylon-Tasche nämlich mit Lieferschwierigkeiten der entsprechenden Materialien. Die Webseite Allgamesdelta veröffentlicht außerdem den Screenshot einer angeblichen Konversation mit Bethesda-Support-Mitarbeitern, in der steht:

Auch die Power Armor Edition selbst wurde vielerorts mit Verspätung geliefert, worauf der Publisher immerhin vorläufige Ersatz-Keys verschickte.

We understand and respect that there is disappointment with the bag in the Power Armor Edition. We are sorry. Please contact Bethesda Support to provide proof of your CE purchase. They will assist in granting your account 500 Atoms.



Please visit: https://t.co/TJBMjYaph0