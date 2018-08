Mit Fallout 76 erwartet uns diesen November der neue Eintrag in der postapokalyptischen RPG-Reihe von Bethesda, der aber diesmal ein reines Online-Erlebnis wird.

Im Rahmen der Quake Con hat Bethesda das Fortschrittsystem von Fallout 76 genauer vorgestellt. So kehrt mit dem Multiplayer-Spiel nicht nur das aus den Vorgängern bekannte S.P.E.C.I.A.L.-System zurück, sondern auch Perks, die wir jetzt mit Sammelkarten ausrüsten.

Mit diesem Artikel geben wir euch eine Übersicht aller bisher bestätigten Perk-Karten und ihre Auswirkungen für Fallout 76, geordnet nach ihrem dazugehörigen S.P.E.C.I.A.L.-Attribut.

Wir können davon ausgehen, dass die untere Liste nicht vollständig ist.

Name

Signalgeräusch ertönt, wenn wir uns in der Nähe von Magazinen befinden

Signalgeräusch ertönt, wenn wir uns in der Nähe von Bobble Heads befinden

Name

Name

Stimpacks heilen in der Nähe befindliche Teamkameraden um die Hälfte der normalen Stärke

Strange in Numbers

An- und Verkaufs-Preise bei Händlern sind besser

Name

50% zusätzliche Chance, mehr Munition in Munitionsbehältern zu finden

First Aid

Name

Name

Luck of the Draw

Name

Im unteren Artikel erklären wir euch das neue System genauer. Hier erfahrt ihr, wie ihr Perk-Karten bekommt, wie ihr sie ausrüstet und wie ihr sie verbessert:

So funktioniert das Perk-System

In Fallout 76 verbessern wir uns jetzt mit Sammelkarten - so geht's