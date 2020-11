Fallout 76: The Brotherhood of Steel kehrt im Dezember zurück

Die Stählerne Bruderschaft, im Englischen Brotherhood of Steel, bekommt im Onlinespiel Fallout 76 diesen Dezember eine eigene, große Questreihe. Schon in der ersten Hauptquest spielte die Bruderschaft bei der Bekämpfung der Brandbestien eine Rolle, nun werdet ihr bald mehr über diese Organisation erfahren.

Das steckt im Update: Stählerne Dämmung stellt das erste Kapitel einer neuen, großen Questreihe dar, welche sich um die Stählerne Bruderschaft dreht. Das Update wird am 1. Dezember für Fallout 76 erscheinen. Folgende Inhalte sind mit dabei:

Eine neue Questreihe, in der ihr entscheiden könnt, wie ihr der Bruderschaft helfen wollt.

Erkundet neue Orte, an denen ihr Mitglieder der Bruderschaft und anderer Fraktionen trefft.

Schaltet einzigartige Waffen und Rüstungen der Stählernen Dämmerung frei.

Spielbrett Saison 3 - Ihr müsst K.D. Inkwell bei ihrer Quest für die Gilde der Altertümer helfen, um Belohnungen freizuschalten. Zu diesen gehören C.A.M.P.-Verbündete, Lunchboxen und mehr. Die neue Season startet am 15. Dezember.

C.A.M.P.-Unterkünfte - Ihr könnt neue instanzierte Räumen unter der Erde bauen. Dazu ist es aber nötig, eine neue Quest abzuschließen, um eure erste Unterkunft kostenlos zu bekommen.

Neue Verbündete - Es ist möglich, zwei neue Verbündete zu rekrutieren, die Boni für euer C.A.M.P. mit sich bringen.

Der Trailer zeigt euch, was ihr im neuen Update erwarten könnt:

Was ist die Bruderschaft des Stahls?

Die Brotherhood of Steel ist eine techno-religiöse Gruppierung in Fallout, die im Jahr 2077 aus dem Militär der USA hervorging. Die Krieger sind eher Paladine, die einem strengen Kodex folgen. Die Bruderschaft will für Ordnung in der verwüsteten Landschaft sorgen und stellt sich gegen Banden und Diktatoren, die überall aufkommen. Mit ihr kommt eine neue, spannende Fraktion ins Spiel, die Appalachia nachhaltig verändern könnte.

In wenigen Tagen also könnt ihr euch in Fallout 76 der Stählernen Bruderschaft anschließen und ihr dabei helfen, die Gesellschaft im Ödland von Appalachia wieder aufzubauen.

Freut ihr euch schon auf die neue Questreihe in Fallout 76? Was gefällt euch am Update noch?