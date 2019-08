Fallout 76-Spielerin baut unzerstörbares Camp – unter der Map

Die Basis der Fallout 76-Spielerin MrsP123 würde sämtlichen Superschurken Freudentränen in die Augen treiben: Wir haben es hier mit einer waschechten Untergrund-Basis zu tun, die praktisch uneinnehmbar ist. Das Camp befindet sich dank eines Glitches nämlich unter der eigentlichen Map. In dieser geisterhaften Zwischenwelt hat es sich die Spielerin mit ihren schwebenden Gärten gemütlich eingerichtet und lädt zur Besichtigungstour.

Wie bei Harry Potter: Wer die Basis von MrsP123 betreten will, muss erstmal gegen eine Wand laufen. Klingt komisch, ist aber so. Freundliche Hinweisschilder lenken ungläubige Besucher der Gegend in die richtige Richtung. Die können sich dann am Lagerfeuer niederlassen und zum Beispiel essen. Stehen sie allerdings wieder auf, befinden sie sich plötzlich auf der anderen Seite.

Was gibt es dort zu sehen? Jede Menge: Schwebende Gärten, eine gemütliche Einrichtung und vieles mehr, komplett mit Stromversorgung. MrsP123 hat es sich in ihrem Fallout 76-Camp unter der Map gemütlich gemacht.

Trotz der ungemütlichen Gegend: Es gibt hier eigentlich keine Texturen und auch nur wenig Polygone, die Map kann außerdem auch nur von unten betrachtet werden.

Thanks for stopping by!! I am always switching up things camp wise lol. Glitched the wall first to get under the map and then glitched the greenhouses to float. I like imperfect lol.