Fallout 76 ist kein reines Koop- beziehungsweise PvE-Spiel, sondern peppt unser Ödlandabenteuer in West Virginia durch PvP-Kämpfe auf.

Mit einer speziellen Wanted-Mechanik aka "Anti-Arschloch-Mechanik" will Bethesda sogenannten Griefern das Leben erschweren und dadurch allzu großes PvP-Chaos unterbinden.

Dennoch sorgen sich aktuell noch viele Spieler darum, dass PvP-Kämpfe eine zu große Rolle in Fallout 76 spielen könnten und ihr West Virginia-Trip durch andere, streitsüchtige Spieler gestört werden könnte.

Auf der Gamescom 2018 haben wir mit Bethesdas Marketing-Chef Pete Hines über die Rolle von PvP in Fallout 76 gesprochen.

Ihm zufolge sollen sich Spieler keine Sorgen machen: PvP dominiere Fallout 76 nicht. Im Gegenteil, Spielerbegegnungen seien eher selten.

"Gerade glaube ich nicht, dass PvP ein großes Problem ist. Es ist ja im Grunde genauso, als wenn du einem Raider in Fallout 4 begegnest. Ob dein Gegner nun von der KI gesteuert wird oder echt ist - wo ist der Unterschied? Spieler müssen so oder so einen Konflikt bewältigen."