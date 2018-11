Damit ihr zum Launch von Fallout 76 problemlos auf PS4 und Xbox One losspielen könnt, fassen wir hier die wichtigsten Infos zur Download-Größe, Pre-Load und Day One-Update zusammen.

Alle Infos zu Download und Installation

So groß ist das Spiel: Das Online-RPG ist sowohl auf der PS4 als auch auf der Xbox One rund 45 GB groß - also in etwa die Größe der Beta.

Den Beta-Clienten könnt ihr löschen: Wie Bethesda auf Twitter klarstellt, könnt ihr den Beta-Clienten löschen. Ihr müsst das finale Spiel also erneut herunterladen bzw. installieren.

Download des Day One-Updates nötig: Mit dem Download bzw. der Installation des Spiels ist's aber noch nicht getan. Fallout 76 erhält bekanntlich einen Day One-Patch, der größer ist als das gesamte Spiel.

Ihr müsst auf PS4 und Xbox One also zusätzlich 54 GB herunterladen. Für Fallout 76 braucht ihr dann knapp 100 GB freien Speicherplatz auf euren Festplatten. Räumt euch vor dem Launch also entsprechend Zeit frei.

Was das Day 1-Update wohl bringt, lest ihr hier.

Preload - Wann ist der Start?

Um das Spiel vor dem Launch am 14. November schon herunterladen zu können, räumt euch Bethesda die Möglichkeit des Preloads ein.

Der Preload ist jetzt auf allen Plattformen, also PS4, Xbox One und PC verfügbar.

Xbox-Spieler konnten den Preload zuerst starten, wie Bethesda auf Twitter bekannt gibt, dürfen jetzt auch PS4- und PC-Spieler vorzeitig laden.

Fallout 76 erscheint am Mittwoch, den 14. November 2018.