Fallout 76 - Day One-Patch ist größer als das gesamte Spiel

Nach dem Ende der Beta und nur noch vier Tage vor dem offiziellen Release hat Bethesda alle Hände voll damit zu tun, das postapokalyptische Online-RPG Fallout 76 zu verbessern und Fehler auszumerzen.

Das mündet in einem riesigen Day One-Patch, der größer ist als das gesamte Spiel.

Wie PSU berichtet, müssen sich Ödlandwanderer auf einen 54 GB großen Day One-Patch einstellen, der für PS4 und Xbox One heruntergeladen werden muss.

Die reine Installations-Datei des Spiels ist dagegen nur 45 GB groß. Das bedeutet, dass ihr euch für die vollständige Installation des Spiels auf euren Festplatten circa 96 GB freien Platz einräumen müsst.

Download zwingend notwendig: Wollt ihr zum Launch pünktlich spielen, dann stellt euch also auf lange Download-Zeiten ein. Da es sich hier um ein Online-Spiel handelt, kommt ihr um das Update nicht drumherum und müsst es zwingend herunterladen.

Offizielle Patchnotes gibt es noch nicht. Jedoch können wir annehmen, dass das Update viele Bugs ausmerzt, die Spieler während der Beta-Phase an Bethesda gemeldet haben.

Lager-Kiste zum Launch größer? Die Macher posteten vor Kurzem eine Liste mit Änderungen und Verbesserungen auf reddit. Darunter unter anderem das Versprechen, die Kapazität der Lagerkiste erhöhen zu wollen - ein von Fans viel kritisiertes Problem während der Beta. Ob die Lagerkiste aber bereits zum Launch schon vergrößert wird, ist bislang unklar.

Fallout 76 erscheint am 14. November für PS4, Xbox One und PC.

