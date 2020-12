Fallout 76: Stählerne Dämmerung - Erlebt jetzt das erste große Story-Kapitel

Am heutigen 1. Dezember ist mit "Stählerne Dämmerung" ein großes Update für das Online-Rollenspiel Fallout 76 erschienen. Mit diesem wird ein neues Kapitel in der Story eingeläutet: "Geborstener Stahl".

Neue Quests in Appalachia: Wer die Fallout-Spiele kennt, der ist der Stählernen Bruderschaft schon begegnet. Auch in Fallout 76 machte sie bereits ihre Aufwartung. Nun bekommt sie eine ganze Story gewidmet, in deren Verlauf ihr euch den Paladinen sogar anschließt. Es erwarten euch neue Quests, in deren verlauf ihr mehr über die Organisation erfahrt. Zudem kommt ihr in den Genuss neue Ausrüstung der mächtigen Paladine. Um die neue Story erleben zu können, müsst ihr aber mindestens Level 20 haben.

Wie sich Fallout 76 2020 spielt, verraten euch die Kollegen von der Gamestar hier:

Baut ein unterirdisches C.A.M.P.

Ab in den Untergrund: Das neue Update bringt außerdem eine Erweiterung des C.A.M.P.-Systems mit sich. Es ist nun möglich, euer Lager unterirdisch zu bauen. Dazu müsst ihr diese Funktion aber erst durch eine neue Quest freischalten.

Um das neue Update "Stählerne Dämmung" spielen zu können, ladet ihr es euch einfach kostenlos herunter. Jedoch gibt es zudem eine Deluxe-Edition, diedas Hauptspiel plus alle Bonus-Inhalte des Bruderschaft-Rekrutierungs-Pakets enthält. Dazu gehören:

Bruderschaft-Aufklärungsturm - Findet in Appalachia neue Bedrohungen oder Gelegenheiten.

Stählerne-Bruderschaft-Salut - Ad victoriam, Brüder.

Stählerne-Bruderschaft-Barrikade - Auch hiermit kann man sich gut vor den neuen Gefahren Appalachias schützen.

Bruderschaft-Feldrucksack - Mit dem Feldrucksack seid ihr allzeit bereit.

Bruderschaft-Kasernenspind - Schützt eure wertvollen Funde vor Langfingern.

Powerrüstungs-Lackierung (neue alte Stählerne Bruderschaft) - Nutzt, was ihr findet, und holt euch Appalachia zurück!

Kehrt ihr mit "Stählerne Bruderschaft" in die Endzeit-Welt von Fallout 76 zurück? Was erhofft ihr euch vom Update?