Fallout 76 - Wann kommt unser Test?

Fallout 76 ist mittlerweile für PS4 und Xbox One erhältlich und viele unter euch warten nun auf unseren GamePro-Test zum Online-RPG von Bethesda.

Wann das Review mit Wertung kommt

Wie spielt es sich Solo, wie im Koop? Lohnt sich die Hauptquest? Wie fühlt sich PvP an und was machen wir im Endgame? Wie ist die Technik und was hat sich im Vergleich zur Beta getan?

Um all diese Fragen beantworten zu können, benötigen wir noch etwas Zeit. Da die Server erst seit gestern online sind, werden ich die nächsten Tage nutzen, um mich im Ödland auszutoben - sowohl solo als auch mit Koop-Partnerin Rae.

Wann der Test kommt: Mit unserem Review samt Wertung könnt ihr dann im Laufe der nächsten Woche rechnen.

Tipps für den Start

Um euch den Start ins Multiplayer-Rollenspiel zu erleichtern, haben wir den ein oder anderen hilfreichen Artikel für euch.

Spielt ihr schon?