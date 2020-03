Das Wastelanders-Update für Fallout 76 erscheint etwas später als geplant. Weil die meisten Bethesda-Entwickler aufgrund der Coronavirus-Krise jetzt von zu Hause aus arbeiten, wird die Erweiterung um eine Woche verschoben. Aber so eine Woche kann in der Quasi-Quarantäne sehr lange wirken. Erst recht, wenn alle so sehr auf die so lang herbeigesehnte Erweiterung warten.

Fallout 76-Fans müssen noch ein bisschen länger auf Wastelanders warten

Durch Coronavirus-Krise: Auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Bethesda haben ihre Arbeit ins Home Office verlegt. Das heißt in diesem Fall, dass das große Wastelanders-Update für Fallout 76 etwas später erscheint. Das erklärt Bethesda in einem ausführlichen Statement via Twitter.

Wann kommt es jetzt? Die Wastelanders-Erweiterung soll nun am 14. April auf den Markt kommen und nicht wie zuletzt geplant am 7. April. Eigentlich müsst ihr also nur eine Woche länger warten.

Wastelanders Release Update pic.twitter.com/h5Rxn359r4 — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) March 26, 2020

Darum ist das so schade: Viele Fallout 76-Spieler und Spielerinnen hatten insbesondere in das Wastelanders-Update große Hoffnungen gesetzt. Das liegt natürlich vor allem daran, dass mit der Erweiterung endlich richtige NPCs und Dialoge Einzug halten.

5 0 Mehr zum Thema Fallout 76 bekommt endlich Dialoge & NPCs: So funktioniert das System

Aber Wastelanders bringt auch neue Fraktionen, Gegner, Waffen, Gebiete und Missionen. Das Update stellt also gewissermaßen die große Rettung für viele Fans dar, die sich schon seit einer kleinen Ewigkeit darauf freuen, endlich wieder etwas mehr im Spiel zu tun zu bekommen.

Haltet durch! Auch wenn eine Woche natürlich insbesondere in Zeiten wie diesen sehr lang werden kann, ist es immerhin nur eine Woche. Bethesda ist das auch bewusst, bedankt sich für die Geduld und beruhigt auch nochmal dahingehend, dass alle kritischen System auch aus dem Home Office weiter am Laufen gehalten werden.

3 0 Mehr zum Thema Wer dringend Klopapier braucht, hat es auch in Fallout 76 schwer

COVID-19

Die WHO hat die Ausbreitung des Coronavirus zu einer Pandemie erklärt. Verlässliche Informationen zur Situation in Deutschland findet ihr auf der Webseite des Bundesministeriums für Gesundheitliche Aufklärung, internationale Entwicklungen im Überblick gibt es bei der WHO (World Health Organization).

Hattet ihr euch auch so auf Wastelanders gefreut?