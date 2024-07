Fallout-Fan wird von Bethesda rekrutiert, nachdem die aus Versehen seine Arbeit klauen und im Spiel präsentieren

Hier seht ihr ein Fallout-Meme von Zack Finfrock (Bild: x.com/ZackFinfrock/status/1808273043418218576/photo/1).

Nachdem der Fallout-Fan, Filmschaffende und Meme-Ersteller Zack Finfrock zufällig seine eigene Arbeit in Fallout 76 entdeckt hat, wandte er sich an Bethesda – und zwar mit großen Erfolg.

Wir wissen nicht so genau, wer am Ende dieser Geschichte besser davon gekommen ist: Der Künstler, der einen neuen Auftrag an Land gezogen hat oder Bethesda, die keinen Ärger dafür bekommen haben, seine Arbeit "aus Versehen" ohne Nachzufragen in ihrem Spiel einzubauen und damit ein Bundle zu bewerben, mit dem Geld verdient werden kann.

Fallout 76-Creator zieht offiziellen Bethesda-Auftrag an Land, nachdem die "aus Versehen" sein Bild benutzen

Worum geht's? Im Atomic-Shop von Bethesdas Fallout 76 wurde ein Bundle kurzzeitig mit einem Bild beworben, das von einem Fan stammt, der davon gar nichts wusste.

Das ist dem Urheber aufgefallen und er hat sich daraufhin an Bethesda gewandt. Das Ganze ist wohl nur deshalb passiert, weil Zack Finfrock kein Unbekannter ist, sondern auch schon Fallout-Fanfilme und haufenweise Vault Boy-Memes erstellt hat.

Daraufhin hat er sich einfach direkt bei Jonathan Rush gemeldet, dem Creative Director von Fallout 76. In der Nachricht und auf Twitter erklärt Zack Finfrock, dass ihm schon klar sei, dass er keine Rechte am Vault Boy habe, aber trotzdem gern gefragt worden wäre, ob seine Arbeit im offiziellen Spiele-Shop genutzt werden kann. Selbst wenn es nur dafür gewesen sei, eine neue, bessere Version für das Bild zu zeichnen.

Es war wohl eine Verwechslung: Wenig erhielt Zack sogar eine Antwort und zwar eine positive. Es sei zu einer Verwechslung mit einem externen Verkäufer gekommen und das Bild werde ausgetauscht.

Aber es wird noch besser: In einer Folgenachricht geht Jonathan Rush dann nämlich tatsächlich auf die Job-Nachfrage ein. Er erklärt, Bethesda würde Zack gern für zukünftige Artworks und Bundle-Assets unter Vertrag nehmen, falls er Lust darauf habe. Was der natürlich bejaht und worüber er sich sehr freut.

Der Bethesda-Angestellte entschuldigt sich noch einmal und erklärt, Zacks Arbeit sei so gut gewesen, dass sie mit dem Original verwechselt wurde. Mittlerweile wurde das Bild auch ausgetauscht:

Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und mehr von Zack Finfrock sehen wollt, haben wir gute Neuigkeiten. Aktuell arbeitet er an einem neuen Fanfilm namens Fallout: Breaking.

Wenn der ähnlich gut wird wie seine bisherigen Projekte, dürfte da etwas wirklich sehr Unterhaltsames auf uns zukommen. Ebenfalls empfehlenswert ist der mittlerweile 13 Jahre alte Fanfilm Fallout: Nuka Break, der die Entwickler*innen von Fallout: New Vegas sogar zu einer bestimmten Waffe im Spiel inspirierte.

Was haltet ihr von der ganzen Geschichte und vor allem von ihrem Ausgang?