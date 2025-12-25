Der Anfang der zweiten Folge von Fallout Staffel 2 zitiert ausgerechnet die wohl dümmste Indiana-Jones-Szene aller Zeiten

Schon Indiana Jones wusste, wie man die Apokalypse überlebt.

In Folge 2 der zweiten Staffel von Fallout wird eine der großen offenen Fragen der Serie endlich beantwortet: Was genau ist damals in Shady Sands passiert – und wie konnte Maximus als Kind überleben? Die Antwort ist mit Absicht ein wenig weit hergeholt.

Natürlich ist es ein Kühlschrank

Bisher war lediglich bekannt, dass Shady Sands durch eine Atombombe zerstört wurde und Maximus offenbar als einziger überlebt hat. Episode 2 zeigt nun, wie es dazu kam. Als die Bombe detoniert, stecken ihn seine Eltern kurzerhand in einen Kühlschrank – und retten ihm so das Leben.

Ein Kind, das eine Atomexplosion in einem Kühlschrank überlebt: Für Filmfans ist das ein Moment des Augenrollens. Denn die Szene greift ein Meme auf, das für viele sinnbildlich für den Niedergang des Indiana-Jones-Franchises steht.

Fallout greift ein berüchtigtes Film-Meme auf

Die Szene ist eine ziemlich direkte Anspielung auf das sogenannte "Nuking the Fridge"-Meme, das auf Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels zurückgeht. Dort überlebt Indiana Jones eine Atombombenexplosion, indem er sich in einen bleiverkleideten Kühlschrank rettet – eine Szene, die bis heute als Paradebeispiel für absurde Drehbuchentscheidungen gilt.

Der Begriff "Nuking the Fridge" wird seitdem verwendet, wenn Filme oder Serien einen Punkt erreichen, an dem sie die Glaubwürdigkeit ihrer eigenen Welt bewusst strapazieren. Fallout greift dieses Motiv nun ganz offensichtlich auf – allerdings mit einem Augenzwinkern.

In Fallout macht es Sinn

Ganz neu ist die Idee im Fallout-Universum allerdings nicht. Bereits in Fallout 4 gab es mit der Quest "Kid in a Fridge" eine sehr ähnliche Situation: Ein Kind hatte sich beim Ausbruch des Großen Kriegs in einem Kühlschrank versteckt und überlebte dort – als Ghul – über 200 Jahre.

Der verrückten Welt von Fallout nimmt man die Szene letztlich eher ab. Schließlich wäre es kaum überraschend, wenn Vault-Tec sogar bleiverstärkte Kühlschränke als Schutzmaßnahme vermarktet hätte. Die passende Werbekampagne kann man sich jedenfalls problemlos vorstellen.

Wir hoffen auf jeden Fall, dass dies kein echter "Nuking the Fridge"-Moment für die Serie ist – und Fallout so stark weitergeht, wie es begonnen hat.

