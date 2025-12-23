Fallout-Fan besucht den Hoover Damm in den USA und entdeckt ein verstecktes Item aus den Videospielen im Museum - es passt dort perfekt hin

Wenn ihr im Besucherzentrum der Sehenswürdigkeit die Augen offen haltet, könnt ihr ein Easter Egg entdecken.

Stephan Zielke
23.12.2025 | 20:15 Uhr

Die Kugel kennen wir doch? Die Kugel kennen wir doch?

Manchmal verschwimmt die Grenze zwischen Spielwelt und Realität auf interessante Weise. So wie aktuell im Fallout-Subreddit, wo ein Fund für Aufmerksamkeit sorgt, der direkt aus Fallout: New Vegas stammen könnte.

Ein Easter Egg mitten in der Ausstellung

Ein Reddit-User berichtet von seinem Besuch im Hoover Dam – genauer gesagt im Besucherzentrum. Dort entdeckte er in einer Ausstellungsvitrine eine Schneekugel, die Fans sofort bekannt vorkommen dürfte: exakt die gleiche, die Spieler in Fallout: New Vegas am Hoover Dam finden können.

Video starten 18:28 Fallout 5: Was wollen die Fans wirklich? Wir waren für euch im echten Nevada!

Laut dem Beitrag befindet sich die Schneekugel in der Vitrine mit dem Titel "Hoover Dam throughout the years". Offenbar hat sich hier ein Fallout-Fan einen kleinen Scherz erlaubt und das bekannte Sammlerstück unauffällig zwischen die echten Exponate gestellt. Für Außenstehende wirkt die Kugel wie ein harmloses Souvenir, Fans erkennen den Bezug jedoch sofort.

Im Spiel liegt die Hoover-Dam-Schneekugel ebenfalls im Besucherzentrum – dort allerdings auf einem Schreibtisch.

Was wohl Jane darüber denkt?

In den Kommentaren zeigen sich viele begeistert und wünschen sich direkt eine eigene Kopie für zu Hause:

Ich wäre fast gestorben vor Neugier, ob das Teil vielleicht irgendwo im Hinterzimmer des Souvenirshops liegt. Trotzdem extrem cool zu sehen!

Andere reagieren eher spieltypisch und fragen sich, ob sich damit nicht endlich eine Quest abschließen lässt. Hintergrund ist eine Nebenaufgabe in Fallout: New Vegas, bei der Spieler Schneekugeln aus der Mojave-Wüste sammeln sollen.

Die Kugeln werden von einem Roboter namens Jane im Penthouse des Lucky 38 angekauft – im Auftrag von Mr. House, der eine besondere Vorliebe für die kleinen Souvenirs hat. Jede Schneekugel bringt satte 2.000 Kronkorken ein, weitere Exemplare finden sich an zentralen Orten der Spielwelt sowie in den DLCs.

Wir bezweifeln aber, dass ihr eine Belohnung bekommt, wenn ihr hier die Schneekugel stibitzt. Und bei der Inflation könntet ihr eh nichts mit 2.000 Kronkorken anfangen.

Wenn ihr im realen Leben ein Gaming-Easter-Egg verstecken würdet – welches wäre es?

Fallout: New Vegas

Fallout: New Vegas

Genre: Rollenspiel

Release: 22.10.2010 (PS3, Xbox 360)

