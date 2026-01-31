Xbox Game Pass im Februar 2026: Alle neuen Spiele und Abgänge

In unserer Übersicht findet ihr alle Titel, die im Januar 2026 in den Game Pass für Xbox Series X/S, Xbox One und PC kommen – und auch die Spiele, die den Service wieder verlassen.

Sebastian Zeitz
31.01.2026 | 12:00 Uhr

Das sind die neuen Spiele bei Game Pass im Februar. Das sind die neuen Spiele bei Game Pass im Februar.

Der erste Monat im Jahr 2026 ist überstanden und jetzt blicken wir für Microsofts Abo-Service auf den Februar. Bereits jetzt kennen wir nämlich schon einige der neuen Spiele für den Xbox Game Pass. Wir fassen für euch zusammen, welche neuen Titel in den Service kommen und welche ihn verlassen.

Hinweis: Da die neuen Game Pass-Spiele immer in zwei Monatshälften aufgeteilt sind, wird dieser Artikel von uns regelmäßig aktualisiert.

Diese Xbox-Spiele sind im Februar 2026 neu im Game Pass

Noch steht die offizielle Bekanntgabe durch Microsoft aus. Trotzdem kennen wir schon eine Auswahl an Spielen, die auf euch warten werden. Die Titel für die erste Monatshälfte werden voraussichtlich am 3. Februar bekannt gegeben.

  • Indika (02. Februar) - Xbox Series X/S, Cloud, PC
  • Final Fantasy 2 (03. Februar) - Xbox Series X/S, Cloud, PC
  • Menace (05. Februar) - PC (nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass)
  • High on Life 2 (13. Februar) - Xbox Series X/S, PC (nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass)
  • Death Howl (19. Februar) - Xbox Series X/S (nur mit Game Pass Ultimate)

Die potenziellen Game Pass-Highlights im Februar

Spieltitel

Video starten 1:41 High on Life 2 enthüllt: Die abgedrehten Waffen mit Gesichtern sind zurück

  • Release im Game Pass: 13. Februar
  • Genre: Action

Darum geht's: Der Nachfolger des überraschenden Game Pass-Hits steht bereit und ist eine konsequente Fortsetzung. Ihr seid wieder als Kopfgeldjäger in einer verrückten Sci-Fi-Welt unterwegs und werdet auf der Reise von euren sprechenden Waffen begleitet. Neu dazu kommt ein Skateboard, mit dem ihr den Aliens davonfahren könnt.

Diese Spiele verlassen den Game Pass im Februar 2026

Noch sind keine Spiele offiziell bekannt, die den Game Pass im Februar verlassen werden. Sobald Microsoft Infos dazu bekannt gibt, werden wir euch hier darüber informieren.

Noch mehr Empfehlungen für euch

Tipps für alle Game Pass-Abonnent*innen: In unserer Empfehlungsliste findet ihr einige besonders gute Spiele aus dem Game Pass, die wir euch ausdrücklich ans Herz legen können. Und wie jeden Monat könnt ihr zudem noch einmal nachlesen, welche Spiele im vergangenen Monat im Game Pass gelandet sind.

Xbox Game Pass: Die 27 besten Spiele, die sich jetzt lohnen (Januar 2026)
von Sebastian Zeitz
Xbox Game Pass: Die 27 besten Spiele, die sich jetzt lohnen (Januar 2026)
Xbox Game Pass im Januar 2026: Alle neuen Spiele und Abgänge
von Sebastian Zeitz
Xbox Game Pass im Januar 2026: Alle neuen Spiele und Abgänge

Alle Infos zum Game Pass

Der Xbox Game Pass ist ein kostenpflichtiger Service für die Xbox Series X/S, die Xbox One, PC und Cloud, der euch Zugriff auf mehrere hundert Spiele gibt.

In der Premium-Variante könnt ihr dank der neuen Änderung neben der normalen Konsolen-Bibliothek auch ausgewählte Spiele in der Cloud und auf dem PC spielen. Mit der Ultimate-Stufe, die kürzlich deutlich im Preis gestiegen ist, bekommt ihr darüber hinaus eine bessere Qualität beim Cloud Gaming, EA Play, Ubisoft+ Classics, Fortnite Crew sowie Day 1-Spiele.

Welche Game Pass-Spiele werdet ihr euch im Februar für eure Xbox holen?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Xbox Game Pass im Februar 2026: Alle neuen Spiele und Abgänge

vor 14 Minuten

Xbox Game Pass im Februar 2026: Alle neuen Spiele und Abgänge
Jetzt wurde das AC: Black Flag-Remake auch noch über Vinted geleakt - Ubisoft nimmt es mit Humor und postet GTA-Meme   7     2

vor 14 Minuten

Jetzt wurde das AC: Black Flag-Remake auch noch über Vinted geleakt - Ubisoft nimmt es mit Humor und postet GTA-Meme
Animal Crossing-Fan baut für sein Switch-Dock einfach ein komplettes Holz-Haus und jetzt will ich am liebsten direkt die Säge rausholen

vor 2 Stunden

Animal Crossing-Fan baut für sein Switch-Dock einfach ein komplettes Holz-Haus und jetzt will ich am liebsten direkt die Säge rausholen
ARC Raiders-Fan entdeckt Mitspieler, der in einem Rollwagen gefangen ist – will ihm helfen, aber am Ende sitzen drei Leute in der Falle

vor 2 Stunden

ARC Raiders-Fan entdeckt Mitspieler, der in einem Rollwagen gefangen ist – will ihm helfen, aber am Ende sitzen drei Leute in der Falle
mehr anzeigen