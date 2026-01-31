Xbox Game Pass im Februar 2026: Alle neuen Spiele und Abgänge

Das sind die neuen Spiele bei Game Pass im Februar.

Der erste Monat im Jahr 2026 ist überstanden und jetzt blicken wir für Microsofts Abo-Service auf den Februar. Bereits jetzt kennen wir nämlich schon einige der neuen Spiele für den Xbox Game Pass. Wir fassen für euch zusammen, welche neuen Titel in den Service kommen und welche ihn verlassen.

Hinweis: Da die neuen Game Pass-Spiele immer in zwei Monatshälften aufgeteilt sind, wird dieser Artikel von uns regelmäßig aktualisiert.

Diese Xbox-Spiele sind im Februar 2026 neu im Game Pass

Noch steht die offizielle Bekanntgabe durch Microsoft aus. Trotzdem kennen wir schon eine Auswahl an Spielen, die auf euch warten werden. Die Titel für die erste Monatshälfte werden voraussichtlich am 3. Februar bekannt gegeben.

Indika (02. Februar) - Xbox Series X/S, Cloud, PC

(02. Februar) - Xbox Series X/S, Cloud, PC Final Fantasy 2 (03. Februar) - Xbox Series X/S, Cloud, PC

(03. Februar) - Xbox Series X/S, Cloud, PC Menace (05. Februar) - PC (nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass)

(05. Februar) - PC (nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass) High on Life 2 (13. Februar) - Xbox Series X/S, PC (nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass)

(13. Februar) - Xbox Series X/S, PC (nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass) Death Howl (19. Februar) - Xbox Series X/S (nur mit Game Pass Ultimate)

Die potenziellen Game Pass-Highlights im Februar

Spieltitel

1:41 High on Life 2 enthüllt: Die abgedrehten Waffen mit Gesichtern sind zurück

Release im Game Pass: 13. Februar

13. Februar Genre: Action

Darum geht's: Der Nachfolger des überraschenden Game Pass-Hits steht bereit und ist eine konsequente Fortsetzung. Ihr seid wieder als Kopfgeldjäger in einer verrückten Sci-Fi-Welt unterwegs und werdet auf der Reise von euren sprechenden Waffen begleitet. Neu dazu kommt ein Skateboard, mit dem ihr den Aliens davonfahren könnt.

Diese Spiele verlassen den Game Pass im Februar 2026

Noch sind keine Spiele offiziell bekannt, die den Game Pass im Februar verlassen werden. Sobald Microsoft Infos dazu bekannt gibt, werden wir euch hier darüber informieren.

Noch mehr Empfehlungen für euch

Tipps für alle Game Pass-Abonnent*innen: In unserer Empfehlungsliste findet ihr einige besonders gute Spiele aus dem Game Pass, die wir euch ausdrücklich ans Herz legen können. Und wie jeden Monat könnt ihr zudem noch einmal nachlesen, welche Spiele im vergangenen Monat im Game Pass gelandet sind.

Alle Infos zum Game Pass

Der Xbox Game Pass ist ein kostenpflichtiger Service für die Xbox Series X/S, die Xbox One, PC und Cloud, der euch Zugriff auf mehrere hundert Spiele gibt.

In der Premium-Variante könnt ihr dank der neuen Änderung neben der normalen Konsolen-Bibliothek auch ausgewählte Spiele in der Cloud und auf dem PC spielen. Mit der Ultimate-Stufe, die kürzlich deutlich im Preis gestiegen ist, bekommt ihr darüber hinaus eine bessere Qualität beim Cloud Gaming, EA Play, Ubisoft+ Classics, Fortnite Crew sowie Day 1-Spiele.

