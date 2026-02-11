Upsi, Spoiler: Fallout-Figur von Funko Pop hat tatsächlich eine wichtige Wendung aus der Serie verraten

Macaulay Culkin spielt in der zweiten Staffel von Fallout eine Rolle.

Die zweite Staffel der Fallout-Serie von Prime Video ist mit Folge 8 mittlerweile abgeschlossen – und hatte die eine oder andere Wendung im Gepäck. Eine davon wurde vorab sogar schon von einem Spielzeughersteller verraten.

Achtung, Spoiler: Im Artikel besprechen wir Ereignisse aus den letzten Folgen und verraten einen Twist. Dieser Artikel ist ursprünglich erschienen, als die zweiten Fallout-Season noch lief. Wir haben ihn nach dem Staffelfinale noch einmal entsprechend angepasst.

Funko Pop-Figur spoilert Fallout-Serie

Tatsächlich ist es schon öfter vorgekommen, dass Spielzeughersteller geheime Details aus Filmen und Serien vorab verraten haben. Actionfiguren und Co. sollen natürlich zeitnah erscheinen, weshalb die Hersteller schon früh über neue Charaktere, Outfits und Ähnliches informiert werden müssen. So kam es dann auch zu einem Staffel 2-Spoiler bei der Fallout-Serie.

57:28 Fallout ist sehr viel realistischer, als ihr denkt

Autoplay

Während die zweite Staffel noch voll in Gange war, hat der Figuren-Hersteller Funko neue Funko Pops zu Fallout vorgestellt. Darunter befand sich auch eine Figur mit dem Namen "Caesar". Caesar ist in der Serie und in den Spielen der Anführer der Fraktion "Caesars Legion".

In der zweiten Staffel trifft Lucy auf eben diese Fraktion, findet dabei aber heraus, dass sie derzeit gar keinen Anführer hat. Zwei potenzielle Nachfolger streiten sich um den Posten. Die beiden sehen allerdings ganz anders aus als die neue Funko Pop-Figur.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die sieht dafür einem ganz anderen Charakter ziemlich ähnlich, nämlich Lacerta Legate, der in der Serie von Macaulay Culkin gespielt wird. Er ist es auch, der Lucy von den aktuellen Machtkämpfen bei Caesars Legion erzählt.

Es hätte sich natürlich nur um einen Fehler oder eine zufällig starke Ähnlichkeit handeln können, aber mittlerweile wissen wir, dass die Caesar-Figur tatsächlich Macaulay Culkin darstellt. Lacerta Legate wird im Laufe der Staffel nämlich wirklich zum neuen Caesar und damit zum Anführer der Fraktion – Funko Pop hat uns also gespoilert.

Und wie das Staffelfinale bereits andeutet, werden wir den neuen Caesar in Staffel 3 noch häufiger wiedersehen.

Was haltet ihr von dem Spoiler? Denkt ihr, dass Lacerta Legate ein guter Caesar wird?