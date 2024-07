Fallout London: Die besten Stats und Vorteile zum Start - so überlebt ihr selbst die härtesten Gegner

Mit diesen Startwerten hat London keine Chance gegen euch.

Die Charakterentwicklung in Fallout: London funktioniert genau wie schon in Fallout 4. Sogar die meisten Talente sind gleich. Aber die Straßen von London sind ein bedeutend heißeres Pflaster, als noch die in Boston. Wenn ihr nicht aufpasst, reißen euch schon die einfachsten Gegner in Stücke.

Die besten Stats für Fallout: London

Insgesamt 21 Punkte könnt ihr in eure Attribute verteilen, wobei jeder Wert von 1 bis 10 geht.

Jeder Stat hilft euch dabei auf seine eigene Weise. Mit mehr Stärke könnt ihr nicht nur mehr tragen, sondern auch Gegnern im Nahkampf mehr Schaden zufügen. Mit mehr Charisma bekommt ihr bessere Preise bei Händlern oder könnt Personen leichter von eurem Standpunkt überzeugen.

Das bringen die einzelnen Attribute:

Stärke hat Einfluss auf euren Nahkampfschaden und eure Tragekapazität.

hat Einfluss auf euren Nahkampfschaden und eure Tragekapazität. Wahrnehmung beeinflusst eure Genauigkeit mit VATS und euer Geschick beim Schlossknacken.

beeinflusst eure Genauigkeit mit VATS und euer Geschick beim Schlossknacken. Ausdauer steigert eure Trefferpunkte und Strahlungsresistenz.

steigert eure Trefferpunkte und Strahlungsresistenz. Charisma beeinflusst die Preise bei Händlern und eure Gesprächsoptionen.

beeinflusst die Preise bei Händlern und eure Gesprächsoptionen. Intelligenz gibt euch mehr Erfahrungspunkt je Level und macht Hacking leichter.

gibt euch mehr Erfahrungspunkt je Level und macht Hacking leichter. Beweglichkeit beeinflusst euer Schleichen und gibt euch mehr Punkte im VATS.

beeinflusst euer Schleichen und gibt euch mehr Punkte im VATS. Glück steigert eure Chance auf kritischen Schaden und mehr Kronkorken.

Wichtig sind die Special-Werte aber auch für eure Perks. Denn nur wenn ihr zum Beispiel genug Stärke habt, könnt ihr auch lernen, besser mit Nahkampfwaffen umzugehen. Um also an die richtig guten Perks zu kommen, empfehlen wir euch folgende Verteilung:

Wir haben mit diesen Werten gute Erfahrungen gemacht. Mit den passenden Vorteilen macht ihr damit euren Charakter zum Nahkampf-Monster.

Hier ist unsere Empfehlung der wichtigsten Attribute für den Anfang:

Stärke: 5

5 Wahrnehmung: 3

3 Ausdauer: 5

5 Charisma: 1

1 Intelligenz: 1

1 Beweglichkeit: 8

8 Glück: 5

Wollt ihr übrigens alle Werte mit Cheats aufs Maximum drehen, schaut mal hier:

Diese Vorteile empfehlen wir

Danach könnt ihr noch zwei Vorteile wählen. Dieses System ist neu in Fallout: London. Hier empfehlen wir euch Numbskull und Gifted.

Numbskull gibt euch einen zusätzlichen Punkt in Stärke, Ausdauer und Glück, aber eure Intelligenz kann niemals höher als drei sein. Gifted hingegen gibt euch sogar einen Special-Punkt in allen Kategorien, auch wenn ihr dafür mit 15% weniger Erfahrungspunkten leben müsst. Das sind aber praktisch sieben geschenkte Level mehr als Wert.

Damit kommt ihr auf Stufe 1 auf folgende Attribute:

Stärke: 7

7 Wahrnehmung: 4

4 Ausdauer: 7

7 Charisma: 2

2 Intelligenz: 2

2 Beweglichkeit: 9

9 Glück: 7

Die wichtigsten Perks zum Start

Fallout: London ist recht schwer, wenn ihr nur Fallout 4 gewohnt seid. Daher haben wir uns für recht hohe Ausdauerwerte entschieden, um die Lebenspunkte zu erhöhen. Mit der hohen Beweglichkeit könnt ihr außerdem oft und viel VATS benutzen. In dem Modus erhaltet ihr verringerten Schaden. Zudem spart dieser Nahkampf-Build euch Munition, aber ihr könnt trotzdem leicht die wichtigsten Fernkampftalente erreichen, wenn ihr denn wollt.

Intelligenz könnt ihr später um eins erhöhen, um Gun Nut zu erreichen, wenn ihr Fernkampf ausprobieren wollt. Charisma braucht ihr kaum. Viele andere Werte und Talente erfüllen in Gesprächen denselben Zweck. Ihr könnt zum Beispiel mit Stärke andere einschüchtern.

Nehmt diese Perks so früh wie möglich mit:

Idiot Servant (Glück 5): Bekommt zufällig mehr Erfahrung, wenn ihr wenig Intelligenz habt.

Bekommt zufällig mehr Erfahrung, wenn ihr wenig Intelligenz habt. Blitz (Beweglichkeit 9): Nahkampf in VATS funktioniert nun auf Entfernung.

Nahkampf in VATS funktioniert nun auf Entfernung. Medic (Intelligenz 2): Mehr Heilung aus Stimpacks und RAD-Away.

Mehr Heilung aus Stimpacks und RAD-Away. Big Leagues (Stärke 2): Mehr Schaden mit Nahkampfwaffen.

Mehr Schaden mit Nahkampfwaffen. Locksmith (Wahrnehmung 4): Ihr könnt besser Schlösser knacken.

Ihr könnt besser Schlösser knacken. Livegiver (Ausdauer 3): Mehr Lebensenergie

Das ist eine gute Grundlage, mit der die ersten Level kein Problem sein sollten. Setzt später auf Sneak, Ninja und die Talente für bessere kritische Treffer und London gehört euch.

Auf welche Skillung habt ihr bei eurem ersten Ausflug nach London gesetzt? Schreibt uns euren Build gerne in die Kommentare!