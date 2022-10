Fallout New Vegas und weitere November-Spiele bei Prime Gaming enthüllt

Amazon Prime Gaming liefert auch im November wieder einige Bonus-Spiele. Die müsst ihr nicht noch einmal extra bezahlen, wenn ihr schon ein Amazon Prime-Abo habt. Die neuesten PC-Titel wurden jetzt bekannt gegeben und unter anderem könnt ihr das mittlerweile zum Kult avancierte Fallout: New Vegas abgreifen. Falls ihr es noch nicht kennt: Es lohnt sich!

Fallout New Vegas gibt's bei Amazon Prime Gaming quasi geschenkt

Darum geht's: Amazon Prime Gaming funktioniert in etwa so wie PS Plus Essential oder Xbox Games with Gold. Das heißt, dass ihr jeden Monat ein paar Spiele bekommt, für die ihr nicht noch einmal extra zahlen müsst. Sie sind gewissermaßen im Abo-Preis enthalten und versorgen euch stetig mit neuem Spiele-Futter.

November-Lineup steht: Nächste Woche könnt ihr euch die neuen Amazon Prime Gaming-Titel sichern. Seit Kurzem steht auch offiziell fest, welche Spiele euch dabei erwarten. Mit Fallout New Vegas ist ein zwar etwas in die Jahre gekommenes, aber nicht minder großartiges RPG von Obsidian mit dabei.

Alle Amazon Prime Gaming-Spiele im November 2022:

Fallout: New Vegas - Die Ultimate Edition schickt euch in die Wüste. Eines der besten Postapokalypse-RPG mit großartiger Story und Entscheidungsfreiheheit der RPG-Profis von Obsidian Entertainment ( Pillars of Eternity , Avowed ).

- Die Ultimate Edition schickt euch in die Wüste. Eines der besten Postapokalypse-RPG mit großartiger Story und Entscheidungsfreiheheit der RPG-Profis von Obsidian Entertainment ( , ). Indiana Jones und der letzte Kreuzzug - Ein Point and Click-Klassiker, wie er im Buche steht. Die Story orientiert sich am gleichnamigen Film und das Spiel kann sich durchaus auch heute noch sehen lassen.

- Ein Point and Click-Klassiker, wie er im Buche steht. Die Story orientiert sich am gleichnamigen Film und das Spiel kann sich durchaus auch heute noch sehen lassen. Facility 47 : Ebenfalls ein Point and Click-Adventure. Eine mysteriöse Forschungsstation im ewigen Eis der Antarktis sorgt für die passende Atmosphäre, die Rätsel erledigen den Rest.

: Ebenfalls ein Point and Click-Adventure. Eine mysteriöse Forschungsstation im ewigen Eis der Antarktis sorgt für die passende Atmosphäre, die Rätsel erledigen den Rest. WRC 9 : Offroad- und Rally-Action, die ihresgleichen sucht. Die Simulation verlangt euch einiges ab, wenn ihr euch drauf einlasst. Obendrein sieht es auch noch sehr hübsch aus.

: Offroad- und Rally-Action, die ihresgleichen sucht. Die Simulation verlangt euch einiges ab, wenn ihr euch drauf einlasst. Obendrein sieht es auch noch sehr hübsch aus. Etherborn : Puzzle-Plattformer, der mit Wahrnehmung, Perspektiven und den Dimensionen experimentiert. Wer schon immer die Schwerkraft außer Kraft setzen wollte, ist hier genau richtig.

: Puzzle-Plattformer, der mit Wahrnehmung, Perspektiven und den Dimensionen experimentiert. Wer schon immer die Schwerkraft außer Kraft setzen wollte, ist hier genau richtig. Whispering Willows : Ein Horror-Rätsel-Adventure mit sehr charmantem Grafikstil. Hier müsst ihr ein Herrenhaus erkunden und nebenbei mit den Geistern der Verstorbenen kommunizieren.

: Ein Horror-Rätsel-Adventure mit sehr charmantem Grafikstil. Hier müsst ihr ein Herrenhaus erkunden und nebenbei mit den Geistern der Verstorbenen kommunizieren. Last Day of June konzentriert sich voll und ganz auf die Story. Das interaktive Adventure dreht sich vor allem um die Themen Liebe und Verlust und hat das Zeug dazu, euch Rotz und Wasser heulen zu lassen.

Zusätzlich winken noch diverse Goodies wie FUT-Drops, exklusive Inhalte für GTA Online, Apex Legends, Red Dead Online und viele andere.

Wann gibt's die Spiele? Es dauert nicht mehr lange, sie sind ab Dienstag, dem 1. November 2023 bei Amazon Prime Gaming verfügbar.

Seht euch den Trailer zu Fallout New Vegas an, um einen Eindruck vom Spiel zu bekommen:

Alle Titel nur auf PC: Sämtliche hier aufgeführten Spiele, die ihr als Boni bekommt, wenn ihr ein Abo habt, sind für den PC.

Bis gestern gab es die Fallout 3 GOTY Edition noch gratis bei Epic, Fallout 4 soll dagegen 2023 ein kostenloses "Next Gen"-Upgrade für PS5 und Xbox Series S/X erhalten. Last, but not least, wurde vor wenigen Tagen auch noch das allererste Bild aus der kommenden Fallout-Serie von Amazon veröffentlicht.

Wie findet ihr das Amazon Prime Gaming-Lineup für November? Schnappt ihr euch die Titel?