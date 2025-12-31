Frau baut ihrem Mann den coolsten Fallout-PC, den ihr heute sehen werdet - inklusive Nuka Cola Quantum im Inneren

Ein Reddit-User teilt einen beeindruckenden Fallout-PC, den seine Frau gebaut hat: Neben einer Nuka Cola Quantum-Flasche im Inneren hat das Projekt einige weitere Referenzen zu Fallout 4.

Jusuf Hatic
31.12.2025 | 16:39 Uhr

Ein Custom-Fallout-PC verzückt die Reddit-Community. (© Poncemastergeneral via Reddit; Bethesda) Ein Custom-Fallout-PC verzückt die Reddit-Community. (© Poncemastergeneral via Reddit; Bethesda)

Fallout ist aktuell wieder in aller Munde. Kein Wunder, ist kürzlich doch die zweite Staffel der Amazon-Serie gestartet. Ob die neuen Folgen oder das Weihnachtsfest der Anlass für den Reddit-Beitrag von "Poncemastergeneral" war, wissen wir nicht. Sicher ist nur eines: Der Rechner, den die Ehefrau des Nutzers gebastelt hat, dürfte der coolste Fallout-PC sein, den ihr heute sehen werdet.

Eine Komponente fehlt noch

Der am 25. Dezember 2025 veröffentlichte Beitrag im Fallout-Subreddit zeigt mutmaßlich ein Einzelstück: Zwar haben NZXT mit dem "Vault H500" oder iBuyPower mit einer "Fallout Special Edition" Gehäuse im blau-gelben Design veröffentlicht, doch sind die Zierelemente hier anders.

Video starten 18:28 Fallout 5: Was wollen die Fans wirklich? Wir waren für euch im echten Nevada!

Entsprechend ist davon auszugehen, dass es sich beim Rechner von Poncemastergeneral tatsächlich um ein Unikat handelt. Neben dem klassischen Dunkelblau des Vault-Overalls aus Fallout 4 und dem markanten Gelb über der Netzteilabdeckung hat das Gehäuse noch einige weitere Details, die das Herz der Fallout-Fans höher schlagen lassen.

Das Fallout-Maskottchen Vault Boy als Figur auf einem übergroßen Nuka-Cola-Kronkorken darf hier ebenso wenig fehlen wie ein Vault-111-Schild (dem Startpunkt von Fallout 4) und eine blau leuchtende Nuka Cola Quantum Flasche, die hoffentlich nicht mit radioaktiven Inhalten gefüllt ist.

In den Kommentaren geht Poncemastergeneral näher auf die technischen Details ein, die seine Frau zur Verfügung gestellt hat: Mit einem Ryzen 7 9800X3D, einer Nvidia Geforce RTX 5070 und (heutzutage sündhaft teuren) 64 GB an Arbeitsspeicher dürften zumindest sämtliche Fallout-Teile problemlos auf dem Rechner laufen.

Wenn ihr das Bild genauer betrachtet, dürfte euch aber ebenso wie der Fallout-Community auffallen, das eine Sache fehlt: Wo ist der CPU-Kühler?

Fans schlagen hier vor, die Nuka-Cola-Flasche als Reservoir für eine Custom-Wasserkühlung zu nutzen - allerdings muss Poncemastergeneral hier enttäuschen, denn die Kühlung in Form eines Arctic Liquid Freezer Pro 3 wurde bereits gekauft und wartet noch auf die Installation.

Das ist aber auch die einzige Enttäuschung, die sich in den Kommentaren findet, die insbesondere der Frau von Poncemastergeneral viele (virtuelle) Blumen schicken: "Lass sie wissen, dass wir alle eine Frau schätzen, die unsere Hobbys unterstützt".

