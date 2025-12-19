Läuft gerade Fallout 5: Was wollen die Fans wirklich? Wir waren für euch im echten Nevada!
Fallout 5: Was wollen die Fans wirklich? Wir waren für euch im echten Nevada!

8 Aufrufe

Fallout 5: Was wollen die Fans wirklich? Wir waren für euch im echten Nevada!

Felix Rick
19.12.2025 | 19:45 Uhr

Wo bleibt eigentlich Fallout 5? Diese Frage trieb den lieben Felix Rick so sehr um, dass er sich aufmachte und rüber ins echte Nevada und ins echte Las Vegas gereist ist, um nach dem Spiel zu suchen. Dort traf er auf dem Fallout Fan Fest jede Menge Hardcore-Fans, die ihm erzählten, was sie eigentlich von Fallout 5 wollen.
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Fallout: Im neuen Trailer stecken so viele Enthüllungen, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen Video starten   2:38

13.11.2025

Fallout: Im neuen Trailer stecken so viele Enthüllungen, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen
Fallout 5: Was wollen die Fans wirklich? Wir waren für euch im echten Nevada! Video starten   18:28

vor 56 Minuten

Fallout 5: Was wollen die Fans wirklich? Wir waren für euch im echten Nevada!
Das muss Fallout 5 anders machen, um Bethesdas-Endzeitserie zu retten Video starten   54:50

vor einer Woche

Das muss Fallout 5 anders machen, um Bethesdas-Endzeitserie zu retten
Fallout 4 Diskussion - Ein Spiel, 1000 Meinungen Video starten   21:07

13.11.2015

Fallout 4 Diskussion - Ein Spiel, 1000 Meinungen
Specials

Specials
4.782 Videos

Zum Kanal
Fallout 4

Fallout 4

Genre: Rollenspiel

Release: 10.11.2015 (PC, PS4, Xbox One)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Warum deine Spiele keinen Spaß mehr machen Video starten   24     2   16:32

vor einer Woche

Warum deine Spiele keinen Spaß mehr machen
Gleich zwei neue Tomb Raider: Alles zu Catalyst und Legacy of Atlantis Video starten   3     2   14:18

vor 4 Tagen

Gleich zwei neue Tomb Raider: Alles zu Catalyst und Legacy of Atlantis
2026 wird großartig für Rollenspiele - wenn Microsoft mitspielt | FYNG Talk Video starten   1:06:06

vor 4 Stunden

2026 wird großartig für Rollenspiele - wenn Microsoft mitspielt | FYNG Talk
In Dead Account ergreifen böse Geister Besitz von den Social-Media-Konten verstorbener Personen Video starten   1:44

vor 3 Tagen

In Dead Account ergreifen böse Geister Besitz von den Social-Media-Konten verstorbener Personen
Unrecord - Gameplay-Trailer zum Shooter mit täuschend echter Grafik Video starten   1     1   2:18

20.04.2023

Unrecord - Gameplay-Trailer zum Shooter mit täuschend echter Grafik
Cult of the Lamb Woolhaven: Die große Erweiterung der Kult-Sim hat endlich ein Releasedatum! Video starten   1:05

vor 3 Tagen

Cult of the Lamb Woolhaven: Die große Erweiterung der Kult-Sim hat endlich ein Releasedatum!
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Fallout 5: Was wollen die Fans wirklich? Wir waren für euch im echten Nevada! Video starten   18:28

vor einer Stunde

Fallout 5: Was wollen die Fans wirklich? Wir waren für euch im echten Nevada!
2026 wird großartig für Rollenspiele - wenn Microsoft mitspielt | FYNG Talk Video starten   1:06:06

vor 4 Stunden

2026 wird großartig für Rollenspiele - wenn Microsoft mitspielt | FYNG Talk
Exklusive Infos zu Diablo 4: Lord of Hatred - Mephisto ist erst der Anfang | FYNG Talk (Werbung) Video starten   25:05

vor 2 Tagen

Exklusive Infos zu Diablo 4: Lord of Hatred - Mephisto ist erst der Anfang | FYNG Talk (Werbung)
Die Modular Buildings gehören zu Legos beliebtesten Sets, jetzt steht mit der Einkaufsmeile 11371 das nächste 250-Euro-Haus vor der Tür Video starten   1:05

vor 2 Tagen

Die Modular Buildings gehören zu Legos beliebtesten Sets, jetzt steht mit der Einkaufsmeile 11371 das nächste 250-Euro-Haus vor der Tür
Cult of the Lamb Woolhaven: Die große Erweiterung der Kult-Sim hat endlich ein Releasedatum! Video starten   1:05

vor 3 Tagen

Cult of the Lamb Woolhaven: Die große Erweiterung der Kult-Sim hat endlich ein Releasedatum!
Hollow Knight: Silksong - Ankündigungstrailer zum Sea of Sorrow DLC Video starten   1     1   0:42

vor 3 Tagen

Hollow Knight: Silksong - Ankündigungstrailer zum Sea of Sorrow DLC
In Dead Account ergreifen böse Geister Besitz von den Social-Media-Konten verstorbener Personen Video starten   1:44

vor 3 Tagen

In Dead Account ergreifen böse Geister Besitz von den Social-Media-Konten verstorbener Personen
Gleich zwei neue Tomb Raider: Alles zu Catalyst und Legacy of Atlantis Video starten   3     2   14:18

vor 4 Tagen

Gleich zwei neue Tomb Raider: Alles zu Catalyst und Legacy of Atlantis
Queens Domain: Neues Retro-RPG erinnert wohlig an From Softwares vergessene Klassiker Video starten   1:00

vor 4 Tagen

Queens Domain: Neues Retro-RPG erinnert wohlig an From Softwares vergessene Klassiker
Divinity Original Sin 2 erhält überraschende Next Gen-Fassung für PS5, Xbox Series und Switch 2 Video starten   1     1:11

vor 4 Tagen

Divinity Original Sin 2 erhält überraschende Next Gen-Fassung für PS5, Xbox Series und Switch 2
Hier spielt ihr eine Hexe im 19. Jahrhundert, verkehrt in der feinen Gesellschaft und haltet Séancen im Hinterzimmer eurer Pension ab Video starten   1:00

vor 4 Tagen

Hier spielt ihr eine Hexe im 19. Jahrhundert, verkehrt in der feinen Gesellschaft und haltet Séancen im Hinterzimmer eurer Pension ab
Der Yakuza-Schöpfer stellt sein neues Spiel Gang of Dragon vor und ja, diese krasse Grafik ist tatsächlich In-Engine Video starten   2     2   2:00

vor 5 Tagen

Der Yakuza-Schöpfer stellt sein neues Spiel Gang of Dragon vor und ja, diese krasse Grafik ist tatsächlich In-Engine
mehr anzeigen