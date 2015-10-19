Läuft gerade Fallout ist tot, lang lebe Fallout! Wie geht es nach Staffel 2 weiter?
Fallout ist tot, lang lebe Fallout! Wie geht es nach Staffel 2 weiter?

Fallout ist tot, lang lebe Fallout! Wie geht es nach Staffel 2 weiter?

Lea Herfurtner, Felix Rick, Vali Aschenbrenner, Tillmann Bier
06.02.2026 | 21:00 Uhr

Achtung Spoiler!

Das Finale von Fallout Staffel 2 hat das Ödland erschüttert! Die NCR ist zurück, die Legion auf dem Vormarsch und die stählerne Bruderschaft will ihre stärkste Waffe aktivieren. Doch wer zieht wirklich die Strippen im Hintergrund? Hat Hank noch eine Zukunft und welches Schicksal erwartet Thaddeus?

In diesem Talk analysieren wir die zweite Staffel und diskutieren, warum es jetzt nach Colorado geht. Schnappt euch eine Nuka-Cola, wir müssen reden!

Was ist GameStar Talk?
GameStar Talk ist sozusagen die Videofassung des GameStar Podcasts und ein gemeinsames Angebot von GameStar, GamePro und MeinMMO. Wir wollen euch mit jedem Gespräch, mit jedem Video unterhalten und zugleich etwas Neues bieten: Neue Perspektiven, neue Einblicke, neues Wissen über Spiele und die Menschen, die sie entwickeln und spielen, sowie neue Seiten unserer Teammitglieder. Falls ihr Themenwünsche habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare!
