Fallout Season 3: Release, Cast und wohin es die Story ziehen könnte

Auch für Lucy geht es in der dritten Staffel von Fallout weiter. (Bild: Amazon)

Am 4. Februar endete mit Folge 8 die zweite Fallout-Staffel. Dass Amazon Prime die Erfolgsserie fortsetzt, wurde bereits bestätigt. Wir fassen daher alle bereits bekannten Infos zu Staffel 3 zusammen.

Dieser Artikel dient als allgemeine Übersicht zur dritten Fallout-Staffel. Sofern es Neuigkeiten gibt, wird er aktualisiert.

Release: Wann erscheint Fallout Staffel 3?

Am 12. Mai 2025 wurde bekannt gegeben, dass die Fallout-Serie eine dritte Staffel bekommen wird. Ein konkretes Releasedatum ist allerdings noch nicht bekannt. Es gibt trotzdem gute Nachrichten.

Basierend auf der Produktionszeit der ersten Season erschien es nämlich wahrscheinlich, dass Staffel 2 in der ersten Jahreshälfte 2026 kommen könnte – tatsächlich war es aber sogar schon früher so weit. Season 2 startete nämlich im Dezember 2025, also nur 20 Monate nach der ersten Staffel.

Es ist also durchaus wahrscheinlich, dass Amazon dieses Momentum auch für die dritte Season beibehalten will. Dann sollten wir frühestens im August 2027 mit einem Release rechnen können – eventuell aber auch früher, da das Team dank der frühen Freigabe für die dritte Staffel womöglich schon mit den Vorbereitungen beginnen konnte.

Wie viele Staffeln wird die Fallout-Serie haben?

Bislang wissen wir das noch nicht genau, offiziell bestätigt sind bisher nur drei Seasons. Die Showrunner denken aber scheinbar schon etwas weiter. Aus den Aussagen des Maximus-Darstellers Aaron Moten lässt sich schließen, dass seine Story bis Staffel 5 oder 6 geplant ist.

Ob das Ende für seinen Charakter dann auch das Ende der Serie bedeuten würde oder ob sich diese Pläne nicht ohnehin noch in Zukunft ändern, lässt sich nur mutmaßen.

