Fallout-Serie: Episode 8 hat eine Post-Credit-Scene und das bedeutet sie für Staffel 3

Nicht nur die NCR wird in Staffel 3 eine große Rolle spielen (Bildquelle: Amazon).

Nachdem Episode 8 am heutigen Mittwoch erschienen ist, war es das auch schon wieder mit der zweiten Staffel der Fallout-Serie – aber keine Sorge, Amazon hat bereits bestätigt, dass es weitergeht.

Und dass es weitergeht, macht auch das Staffelfinale mehr als deutlich. Hier wird nämlich unmissverständlich aufgezeigt, dass die Reise von Ghul, Lucy und Maximus noch lange nicht beendet ist und sich die Fraktionen des Ödlands gerade neu aufstellen.

Einen der spannendsten Parts der Folge erleben wir allerdings erst nach den Credits und wir geben euch einen Ausblick darauf, was die Szene für die kommende Staffel bedeutet.

Die Post-Credit-Scene von Staffel 2

Sind die Credits erst über den Bildschirm geflimmert, erleben wir noch eine kurze Szene in den Hallen der arg gebeutelten Stählernen Bruderschaft. Genauer sehen wir Dane, der Quintus eine zusammengerollte Blaupause überreicht.

Darauf zu sehen ist eine neue Superwaffe, und zwar der erste Entwurf des Liberty Prime:

Quintus neue Superwaffe, der Liberty Prime.

Das hat es mit dem Liberty Prime auf sich

Anhand der Worte von Quintus, der sich jetzt als "Quintus, der Zerstörer" ausgibt, könnt ihr es schon erahnen: Hinter Liberty Prime steckt mächtiges Kriegsgerät, das der Stählernen Bruderschaft im Kampf ums Ödland einen enormen Vorteil verschaffen könnte.

Liberty Prime ist ein riesiger Roboter, der einst von den USA entwickelt und im Kampf gegen China in Alaska eingesetzt werden sollte. Ihr erinnert euch sicher an die Rückblenden von Cooper Howard aus Staffel 2, in denen er im Schneegestöber erstmals auf die Todeskralle trifft.

Zum Einsatz kam Liberty Prime allerdings nicht, da die USA auf die Schnelle keine geeignete Energiequelle entwickeln konnten. Stattdessen wurde auf die Powerrüstungen gesetzt.

Ausblick auf die 3. Staffel von Fallout

Wie wir aus Fallout 3 wissen, wanderte Liberty Prime nach dem Großen Krieg in die Hände der Stählernen Bruderschaft, der es letzten Endes dank Fusionstechnologie gelang, den riesigen Roboter zum Laufen zu bringen und ihn gegen die Enklave einzusetzen – also der Fraktion, die nicht nur Vault-Tec unterjocht, sondern auch das FEV-Virus verbreitet hat, aus dem Todeskrallen und Supermutanten entstanden sind.

Es sieht demnach ganz danach aus, als würden wir in Staffel 3 nicht nur den sich anbahnenden Konflikt zwischen der NCR und der Legion in New Vegas erleben, sondern auch das Aufeinandertreffen der Stählernen Bruderschaft und der Enklave.

Den neuen Schauplatz für Staffel 3 kennen wir ebenfalls: Es geht in die Rocky Mountains, genauer in den US-Bundesstaat Colorado, in dem Ghul seine Frau und seine Tochter vermutet.

Wie hat euch das Staffelfinale gefallen und werdet ihr euch auch noch die dritte Staffel anschauen?