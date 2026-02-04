"Hab auf der Autobahn ein God Pack geöffnet": Pokémon TCG-Fan zieht bei einer Autofahrt einen kleinen Schatz im Wert von 1300 Euro

So sehen glückliche Pokémon-Gewinner*innen aus! (Bild: reddit.com/user/Ainscat/)

Neue Pokémon-Sammelkarten-Sets sind immer aufregend. Sobald sie auf den Markt kommen, wollen Fans natürlich ihr Glück auf die Probe stellen und sehen, welche Karten sie aus den Packs ziehen können. Diese Person hier hat das mitten auf der Autobahn gemacht – und zwar mit extrem großem Erfolg.

Pokémon-Fan zieht einige der wertvollsten Karten aus dem neuen Set auf der Autobahn

Nur zur Sicherheit: Nein, keine Angst, dieser Mensch hier saß nicht selbst am Steuer, sondern auf dem Beifahrer*innen-Sitz. Aus reiner Ungeduld und Vorfreude wurden die Packs aus einem Dreier-Blister dann gleich noch im Auto geöffnet. Genau um so etwas zu ermöglichen und seltene Karten direkt sicher verpacken zu können, liegen immer ein paar Klarsichthüllen im Handschuhfach bereit.

Es handelt sich bei diesem Glücksgriff um Pokémon-Karten aus dem neuen "Ascended Heroes"- oder "Erhabene Helden"-Set. Die wertvollste Karte (der Mega Gengar ex SIR) war zwar nicht dabei, aber dafür drei andere, sehr seltene und dadurch äußerst wertvolle Karten. Und zwar die Folgenden:

Pikachu Ex 276 (Special Illustration Rare): Dieser Spezial-Pikachu im Wald sieht nicht nur fantastisch aus, sondern ist selbst ungraded locker an die 500 US-Dollar wert . Mit einem PSA 10-Rating werden sogar mehrere tausend Euro veranschlagt.

Dieser Spezial-Pikachu im Wald sieht nicht nur fantastisch aus, sondern ist selbst ungraded . Mit einem PSA 10-Rating werden sogar mehrere tausend Euro veranschlagt. Team Rocket's Mewtwo Ex 281 ist ebenfalls mit von der Partie und laut Price Charting stolze 438 US-Dollar wert .

ist ebenfalls mit von der Partie und laut Price Charting stolze . Pikachu Ex 277: Auch diese Pikachu-Variante wurde aus dem Pack gezogen und kann locker für 434 Dollar verkauft werden. Mit einem PSA 10-Grading können sogar knapp 2.200 Dollar fällig werden.

Da bleibt uns eigentlich nur noch übrig, wie der Reddit-User chain_me_up darauf hinzuweisen, dass so ein Glücksgriff extrem selten und unwahrscheinlich ist:

"Erinnert euch daran: God Packs sind SEHR selten. Die, die hier gepostet werden, sind nur ein kleines Tröpfchen in der gigantischen Menge anderer Packs, die gekauft wurden."

Nichtsdestotrotz wird Reddit-User Ainscat natürlich rundherum zu diesem Mega-Fund beglückwünscht. Immerhin sind allein die drei oben aufgelisteten Karten umgerechnet gut und gerne 1.300 Euro wert. Sollte die Person sie womöglich sogar noch graden lassen, können da noch einmal mehrere Tausend Euro obendrauf gerechnet werden. Da wären wir auf jeden Fall auch erst einmal rechts rangefahren, um uns zu freuen.

Wie findet ihr dieses God Pack? Hattet ihr auch schon Glück mit dem neuen Set?