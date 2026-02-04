LEGO-Fan verpasst die Pokémon-Ordenbox als Vorbesteller-Goodie - und baut sie sich kurzerhand einfach selbst zusammen

Vom Original kaum zu unterscheiden: die nachgemachte Kanto-Ordens-Box.

Die neuen LEGO-Pokémon-Sets haben in der Community ohnehin schon für gemischte Reaktionen gesorgt. Preise, Designentscheidungen und günstigere Alternativen anderer Hersteller werden seit Wochen diskutiert.

Besonders ein Set sorgte jedoch für echten Ärger: eine schicke Ordenbox mit den Kanto-Arena-Abzeichen, die viele Fans gerne gehabt hätten – aber praktisch nicht bekommen konnten.

Bonus-Beigabe wird zum Frust

Bei der Ordenbox handelt es sich um ein kleines Display-Set mit den acht Kanto-Orden, bestehend aus rund 300 Teilen.

1:22 Lego zeigt im Trailer die ersten Pokémon-Sets, die vor allem für erwachsene Fans sein sollen

Das Problem: LEGO verkauft diese Box nicht separat. Stattdessen gibt es sie ausschließlich als Bonus im Bundle mit dem teuersten Set der Kollektion, das Bisaflor, Glurak und Turtok enthält.

Der Preis für dieses Bundle liegt regulär bei rund 650 Euro – ein Preis, den viele Fans für ein Set, das sie eigentlich nur wegen der Ordenbox kaufen würden, nicht zahlen wollen. Entsprechend schnell tauchte die Box einzeln auf dem Zweitmarkt auf, wo sie mittlerweile zwischen 200 und 250 Euro gehandelt wird.

Not macht erfinderisch

Ein LEGO-Fan aus der Community wollte sich damit allerdings nicht abfinden. Unter dem Namen pheob0 rekonstruierte er die komplette Ordenbox anhand offizieller Promo-Bilder und baute sie Stein für Stein nach. Das Ergebnis ist eine nahezu identische Version des Originals, die sich optisch kaum davon unterscheidet.

Kleine Abweichungen gibt es bei der Farbwahl einzelner Steine und bei exklusiven Teilen, die LEGO nur selten verwendet. Für viele Fans ist das jedoch eher ein Vorteil als ein Makel. In den Kommentaren wird die Eigenbau-Version teilweise sogar als schöner bezeichnet als das offizielle Modell.

Die Anleitung gibt es gratis oben drauf

Der Erbauer stellte der Community aber nicht nur Bilder zur Verfügung, sondern veröffentlichte auch eine kostenlose Bauanleitung inklusive Teileliste. Wer möchte, kann sich die benötigten Steine nun einzeln besorgen und die Ordenbox selbst nachbauen – ganz ohne Bundle-Zwang oder Resellerpreise.

Wenn Exklusivität für Frust sorgt, findet die Community oft kreative Wege, ihn einfach zu umgehen. Als alter Warhammer-Fan, der über den Kauf eines 3D-Druckers nachdenkt, kann ich das ziemlich gut nachvollziehen.

Wie steht ihr zu solchen Bonus-Exklusivsets – legitimer Anreiz oder unnötige Verknappung?