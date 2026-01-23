Fallout-Serie: Hinter der mysteriösen Kreatur aus Episode 6 steckt ein Hollywood-Star, den ihr alle kennt

Der Ghul durfte als erstes in die Augen einer wahren Fallout-Legende blicken.

Im wohl größten Highlight von Episode 6 haben wir erlebt, wie der aufgespießte Ghul nach langer Leidenszeit von einer mysteriösen Kreatur zunächst aus seiner misslichen Lage befreit und anschließend recht rabiat "medizinisch" behandelt wurde. Was wir aber erst im Nachgang herausgefunden haben, ist, wer hinter dem glorreichen Retter steckt – nämlich niemand Geringeres als Hollywood-Star und Fallout-Legende Ron Perlman!

Während die älteren unter euch Perlman aus "Der Name der Rose" kennen, ist Ron den etwas jüngeren sicher aus "Hellboy" ein Begriff. Als Schauspieler, dem keine Rolle zu unbequem ist, hat er über die Jahrzehnte aber nicht nur in Filmen oder Serien mitgespielt.

Ron hat nämlich nebenbei in zahlreichen Videospielen mitgewirkt, so beispielsweise in The Chronicles of Riddick oder Halo 2. Seine legendärsten Auftritte hat er jedoch in der Fallout-Reihe, der er schon seit 29 Jahren seine markante Stimme leiht.

"War. War never changes" ist ein Satz, den alle Fallout-Fans kennen und der erstmals im Intro des ersten Ablegers aus dem Jahr 1997 auftaucht – und zwar gesprochen von Ron Perlman.

Im Verlauf der Jahre hat Ron allerdings noch in zahlreichen weiteren Teilen der Fallout-Reihe den Erzähler zum Besten gegeben und war zuletzt in Fallout 4 als Nachrichtensprecher zu hören.

An dieser Stelle übrigens ein witziger Funfact zu seinem ersten Auftritt:

Was ist die mysteriöse Kreatur aus Episode 6?

An der Stelle übrigens eine kleine Spoiler-Warnung, falls ihr die wahre Identität von Rons Figur aus Episode 6 nicht vorab wissen wollt.

Beim monströsen Retter im zerfledderten Umhang, die den Ghul mit Uran heilt, handelt es sich um einen Supermutanten: Menschen, die durch den Forced Evolutionary Virus (kurz: FEV) mutiert sind. Ihr erinnert euch sicher an Episode 5, wo der Virus erstmals in einer geheimen Mail auftaucht.

Gut möglich ist, dass Perlman hier einen Supermutanten aus Fallout 1 verkörpert, der sich an den Menschen rechen will, die ihm die Verwandlung angetan haben.

Wie es mit dem Ghul und dem Supermutanten weitergeht, erfahren wir vielleicht schon am 28. Januar, wenn die siebte und damit vorletzte Episode der zweiten Staffel auf Prime Video erscheint.

Wie hat euch die sechste Episode gefallen und glaubt ihr, der Supermutant und Ghul schließen sich fortan zusammen?