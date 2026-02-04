Red Dead Redemption 2-Fan macht aus dem Titel ein Pokémon-Spiel - samt Kämpfen, Arenaleitern und Pokébällen

Der YouTuber Blurbs ist bekannt für seine absurd kreativen Mod-Projekte. In Spielen wie Red Dead Redemption 2, GTA 5 oder Skyrim setzt er regelmäßig unterschiedliche Mod-Ideen seiner Community um und kombiniert sie in einer einzigen Session. Sein neuestes Projekt fällt allerdings deutlich größer aus: ein vollwertiger Pokémon-Mod für Red Dead Redemption 2.

Pokémon fangen im Wilden Westen

In einem Video zeigt Blurbs, wie sich das bekannte Pokémon-Prinzip auf den Westen übertragen lässt. Statt Pokédex und Arenen warten Tiere aus der Spielwelt von Red Dead Redemption 2. Arthur kann mit improvisierten Pokébällen unter anderem Bären, Hunde, Schlangen, Schildkröten, Löwen oder Pferde fangen und trainieren.

Video starten 7:47 Red Dead Redemption 2 - 5 Dinge über Arthur Morgan, die ihr (vielleicht) noch nicht wusstet

Die Pokébälle ersetzen dabei klassische Wurfwaffen wie das Messer – inklusive eigener Animationen und Benutzeroberfläche. Gefangene Tiere lassen sich benennen und für Kämpfe einsetzen, ganz nach dem Vorbild der Vorlage.

Kämpfe, Attacken und Arenaleiter

Die Mod beschränkt sich nicht nur auf das Sammeln. Er ermöglicht auch rundenbasierte Kämpfe gegen NPCs. Dabei kommen typische Attacken mit Pokémon-Anleihen zum Einsatz, darunter Namen wie "Confusion", "Body Slam" oder "Venom".

Blurbs hat dafür sogar die komplette UI der Game-Boy-Teile übernommen und unter anderem den bekannten Wirbel zum Kampfbildschirm umgesetzt. Natürlich darf auch die typische Musik von damals nicht fehlen. Als Arenaleiter dienen Mitglieder von Arthurs Gang.

Großes Projekt statt kurzer Gag

Normalerweise nutzt Blurbs Mods eher als Spielerei für einzelne Videos. Dieses Projekt ist jedoch deutlich umfangreicher. Da so viel Arbeit hineingeflossen ist, möchte er den Mod für alle zugänglich machen. Einen konkreten Release-Zeitraum gibt es allerdings noch nicht.

Bis dahin bleibt uns nur das Video – das aber schürt definitiv Vorfreude auf die fertige Mod. Wir können es jedenfalls kaum erwarten, Bären und Krokodile auf Micah zu hetzen.

Würdet ihr so einen Pokémon-Mod selbst ausprobieren oder ist euch das zu weit weg vom Western-Feeling?

