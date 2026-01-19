Fallout Staffel 2 erklärt endlich FEV – das steckt hinter dem gefährlichsten Virus der Serie

Das mysteriöse Virus gehört zu den gefährlichsten Altlasten der Fallout-Welt

Stephan Zielke
19.01.2026 | 14:00 Uhr

Norm ist auf etwas gestoßen, was das Ödland stärker geprägt hat, als ihm bewusst ist. Norm ist auf etwas gestoßen, was das Ödland stärker geprägt hat, als ihm bewusst ist.

Mit Folge 5 der zweiten Staffel von Fallout taucht ein Begriff auf, der bei langjährigen Fans sofort Alarmglocken läuten lässt: FEV. Norm stößt in einem Vault-Tec-Terminal auf Hinweise zum sogenannten Forced Evolutionary Virus – und damit auf eine Technologie, die das Ödland wie kaum etwas anderes geprägt hat.

Was ist das FEV überhaupt?

FEV steht für Forced Evolutionary Virus, zu Deutsch etwa "Virus der erzwungenen Evolution". Entwickelt wurde es noch vor dem Großen Krieg von der Firma West-Tek im Auftrag der US-Regierung. Ursprünglich sollte das Virus Soldaten gegen biologische Waffen immun machen. Schnell zeigte sich jedoch: FEV verändert die DNA seines Wirts radikal und erzwingt Mutationen.

Video starten 2:38 Fallout: Im neuen Trailer stecken so viele Enthüllungen, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen

Das Virus ist resistent gegen Strahlung, kann per Injektion, direktem Kontakt oder sogar über die Luft übertragen werden und ist mit bestimmten genetischen Zielmustern “vorprogrammiert”. In der Praxis bedeutete das: Wer FEV ausgesetzt wird, mutiert – oder stirbt.

Warum ist FEV so wichtig für Fallout?

Nach dem Atomkrieg wurde FEV, neben der Strahlung, zur Hauptursache für viele der bekanntesten Kreaturen der Reihe.

Supermutanten sind das prominenteste Beispiel: körperlich extrem stark, langlebig und nahezu immun gegen Umweltgefahren, dafür meist geistig eingeschränkt und unfruchtbar. Auch Zentauren – groteske Mischwesen aus Mensch und Tier – gehen auf misslungene FEV-Experimente zurück.

Zentrale Fallout-Fraktionen nutzten oder missbrauchten das Virus immer wieder. Der Meister in Fallout 1 wollte mit FEV die "perfekte" Menschheit erschaffen. Die Enklave entwickelte später sogar ein Toxin auf FEV-Basis, das alles mutierte Leben auslöschen sollte. An der Ostküste experimentierten Vaults und das Institut weiter mit eigenen Varianten – mit katastrophalen Folgen. 

Die Verbindung zwischen dem FEV und der Bruderschaft

Das FEV hat aber auch viel mit der Gründung der Bruderschaft zu tun. In der Serie wurde schon erwähnt, dass die Bruderschaft sich dadurch begründet hat, dass Roger Maxson die grausamen Experimente der Regierung nicht mit ansehen konnte, Wissenschaftler zur Rechenschaft zog und nach dem Fall der Bombe die Stählerne Bruderschaft gründete.

Die Experimente, um die es sich damals handelte, wurden von West-Tek an Kriegsgefangenen mit dem FEV durchgeführt. Damit ist das Virus indirekt also für die Existenz der Bruderschaft verantwortlich.

Es wird also spannend, wie die Serie den FEV nutzen wird und was die Pläne von Vault-Tec mit der gefährlichen Substanz waren.

