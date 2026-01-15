Upsi, Spoiler: Fallout-Figur von Funko Pop hat gerade möglicherweise eine wichtige Wendung aus der Serie verraten

Macaulay Culkin spielt in der zweiten Staffel von Fallout eine Rolle.

Die zweite Staffel der Fallout-Serie von Prime Video steuert langsam aber sicher auf ihr Finale zu. Drei Folgen stehen noch aus und versprechen jede Menge Action und spannende Wendungen. Eine davon wurde vielleicht schon von einem Spielzeughersteller verraten.

Achtung, Spoiler: Im Artikel besprechen wir Ereignisse aus den letzten Folgen und verraten eventuell eine noch ausstehende Entwicklung.

Funko Pop Figur spoilert Fallout-Serie - falls es sich nicht um einen Fehler handelt

Tatsächlich ist es schon öfter vorgekommen, dass Spielzeughersteller geheime Details aus Filmen und Serien vorab verraten haben. Actionfiguren und Co. sollen natürlich zeitnah erscheinen, weshalb die Hersteller schon früh über neue Charaktere, Outfits und Ähnliches informiert werden müssen.

Vor einigen Tagen hat der Figuren-Hersteller Funko neue Funko Pops zu Fallout vorgestellt. Darunter findet sich auch eine mit dem Namen "Caesar". Caesar ist in der Serie und in den Spielen der Anführer der Fraktion "Caesars Legion".

In der zweiten Staffel trifft Lucy auf eben diese Fraktion, findet dabei aber heraus, dass sie derzeit gar keinen Anführer hat. Zwei potenzielle Nachfolger streiten sich um den Posten. Die beiden sehen allerdings ganz anders aus als die neue Funko Pop Figur.

Die sieht dafür einem ganz anderen Charakter ziemlich ähnlich, nämlich Lacerta Legate, der in der Serie von Macaulay Culkin gespielt wird. Er ist es auch, der Lucy von den aktuellen Machtkämpfen bei Caesars Legion erzählt.

Es ist natürlich möglich, dass es sich um einen Fehler handelt oder die Figur nur zufällig Ähnlichkeiten mit Macaulay Culkin hat. Oder dass sie eben fälschlich als Anführer dargestellt wurde. Vielleicht wird der Lacerta Legate aber auch selbst zum neuen Caesar und damit zum Anführer der Fraktion.

Ob das stimmt, dürften die letzten drei Folgen der zweiten Staffel in den kommenden Wochen zeigen. In Episod 5 war die Legion kein Thema. Folge 6 erscheint am 21. Januar, weiter geht's dann am 28. Januar und das Finale wird am 4. Februar veröffentlicht.

Was haltet ihr davon? Denkt ihr, dass Lacerta Legate der nächste Caesar wird? Oder überhaupt noch mal eine Rolle spielt?