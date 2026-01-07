Fallout-Star Ella Purnell spricht über einer ihrer Lieblingsszenen aus der zweiten Staffel – "Etwas, was man Lucy niemals im Leben zutrauen würde"

In der vierten Episode der zweiten Fallout-Staffel gibt es eine ziemlich abgedrehte Version von Lucy zu sehen.

Jonas Herrmann
07.01.2026 | 16:27 Uhr

In der zweiten Staffel von Fallout geht die Geschichte von Lucy weiter. In der zweiten Staffel von Fallout geht die Geschichte von Lucy weiter.

Bei Amazon Prime Video läuft aktuell die zweite Staffel der erfolgreichen Fallout-Serie. Am 7. Januar 2026 ist die vierte Folge erschienen, womit die Season schon wieder zur Hälfte vorbei ist. Eine besondere Szene hat dabei beim Drehen offenbar genauso viel Spaß gemacht wie beim Zuschauen. Aber Vorsicht vor Spoilern! Wir berichten hier über Inhalte aus der vierten Folge von Season 2 der Fallout-Serie.

Ella Purnell erkundet eine andere Seite von Lucy

New Vegas, der Ort, in dem auch der beliebte, gleichnamige Ableger der Rollenspiel-Reihe angesiedelt ist, ist einer der großen Aufhänger der zweiten Fallout-Staffel. In der vierten Folge erreichen Lucy und der Ghoul die ehemalige Glücksspielmetropole endlich.

Video starten 57:28 Fallout ist sehr viel realistischer, als ihr denkt

Auf dem Weg dahin gibt es aber natürlich allerlei Komplikationen. Lucy wird nämlich verletzt und da nichts anderes zur Verfügung steht mit süchtigmachenden Chems geheilt. Die geben ihr neue Energie, verändern aber auch ihre Persönlichkeit.

Auf dem Weg nach New Vegas Chems-Abhängig zu werden, ist dabei natürlich eine Anspielung auf das angesprochene Spiel aus dem Jahr 2010. Da es auf dem Weg in die Stadt kaum Alternativen gibt, sind viele Spieler*innen in die gleiche Falle getappt.

Bei Lucy haben die Medikamente allerdings einen unerwarteten Effekt. Sie scheint den Gefahren des Wastelands nämlich plötzlich deutlich besser gewachsen zu sein und erledigt mal eben im Alleingang eine ganze Gruppe von Feinden.

Abseits davon ist sie ganz aufgekratzt, wodurch der Ghoul und die Zuschauer*innen eine ganz neue Seite der Figur kennenlernen. Wie die Lucy-Darstellerin Ella Purnell im Gespräch mit GameRant verrät, hat auch das Drehen der Szene großen Spaß gemacht:

Das war wahrscheinlich mein Lieblingsmoment beim Drehen dieser gesamten Staffel, weil es wieder einmal etwas ist, von dem man niemals im Leben glauben würde, dass Lucy so etwas tun würde.

Mehr zu Fallout
Fallout Season 2: Wer ist Victor? Das hat der Roboter aus New Vegas mit Mr. House zu tun
von Stephan Zielke
Fallout Season 2: Wer ist Victor? Das hat der Roboter aus New Vegas mit Mr. House zu tun
Fallout-Serie: Was steckt hinter dem Commonwealth und was bedeutet es für die Stählerne Bruderschaft?
von Stephan Zielke
Fallout-Serie: Was steckt hinter dem Commonwealth und was bedeutet es für die Stählerne Bruderschaft?
In der neuesten Fallout-Folge versteckt sich ein Fallout New Vegas-Satz, der zu den berühmtesten und meistgehassten überhaupt gehört - aus einem Grund
von Stephan Zielke
In der neuesten Fallout-Folge versteckt sich ein Fallout New Vegas-Satz, der zu den berühmtesten und meistgehassten überhaupt gehört - aus einem Grund

Den Autor*innen sei es zudem perfekt gelungen, Lucys Charakter in den Dialogen rund um die Szene herum beizubehalten und zu erweitern. Sie würde noch immer versuchen, das "Richtige" zu tun, ist dabei aber eben eindeutig nicht ganz Herrin ihrer Sinne.

Habt ihr die vierte Folge der zweiten Staffel schon gesehen? Wie gefällt euch Fallout bisher?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
PC-Nutzer möchte Windows 11 einrichten, als ihm der KI-Copilot zur Seite springt und Tipps ausspuckt, die schon seit Windows Vista veraltet sind

vor 40 Minuten

PC-Nutzer möchte Windows 11 einrichten, als ihm der KI-Copilot zur Seite springt und Tipps ausspuckt, die schon seit Windows Vista veraltet sind
Fantasy Life i: Neuer Gratis-Code schenkt euch einen Haufen legendärer Crafting-Ressourcen

vor einer Stunde

Fantasy Life i: Neuer Gratis-Code schenkt euch einen Haufen legendärer Crafting-Ressourcen
Dieses Indie-Game wird von über einer Million Menschen heiß erwartet – und ihr fahrt darin mit einem alten VW-Bus durch die Wildnis

vor einer Stunde

Dieses Indie-Game wird von über einer Million Menschen heiß erwartet – und ihr fahrt darin mit einem alten VW-Bus durch die Wildnis
Pokémon TCG Pocket - Neue Booster-Packs 2026: Release-Datum für kommende Sets und Karten   6     1

vor einer Stunde

Pokémon TCG Pocket - Neue Booster-Packs 2026: Release-Datum für kommende Sets und Karten
mehr anzeigen