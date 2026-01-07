Fallout-Star Ella Purnell spricht über einer ihrer Lieblingsszenen aus der zweiten Staffel – "Etwas, was man Lucy niemals im Leben zutrauen würde"

In der zweiten Staffel von Fallout geht die Geschichte von Lucy weiter.

Bei Amazon Prime Video läuft aktuell die zweite Staffel der erfolgreichen Fallout-Serie. Am 7. Januar 2026 ist die vierte Folge erschienen, womit die Season schon wieder zur Hälfte vorbei ist. Eine besondere Szene hat dabei beim Drehen offenbar genauso viel Spaß gemacht wie beim Zuschauen. Aber Vorsicht vor Spoilern! Wir berichten hier über Inhalte aus der vierten Folge von Season 2 der Fallout-Serie.

Ella Purnell erkundet eine andere Seite von Lucy

New Vegas, der Ort, in dem auch der beliebte, gleichnamige Ableger der Rollenspiel-Reihe angesiedelt ist, ist einer der großen Aufhänger der zweiten Fallout-Staffel. In der vierten Folge erreichen Lucy und der Ghoul die ehemalige Glücksspielmetropole endlich.

57:28 Fallout ist sehr viel realistischer, als ihr denkt

Autoplay

Auf dem Weg dahin gibt es aber natürlich allerlei Komplikationen. Lucy wird nämlich verletzt und da nichts anderes zur Verfügung steht mit süchtigmachenden Chems geheilt. Die geben ihr neue Energie, verändern aber auch ihre Persönlichkeit.

Auf dem Weg nach New Vegas Chems-Abhängig zu werden, ist dabei natürlich eine Anspielung auf das angesprochene Spiel aus dem Jahr 2010. Da es auf dem Weg in die Stadt kaum Alternativen gibt, sind viele Spieler*innen in die gleiche Falle getappt.

Bei Lucy haben die Medikamente allerdings einen unerwarteten Effekt. Sie scheint den Gefahren des Wastelands nämlich plötzlich deutlich besser gewachsen zu sein und erledigt mal eben im Alleingang eine ganze Gruppe von Feinden.

Abseits davon ist sie ganz aufgekratzt, wodurch der Ghoul und die Zuschauer*innen eine ganz neue Seite der Figur kennenlernen. Wie die Lucy-Darstellerin Ella Purnell im Gespräch mit GameRant verrät, hat auch das Drehen der Szene großen Spaß gemacht:

Das war wahrscheinlich mein Lieblingsmoment beim Drehen dieser gesamten Staffel, weil es wieder einmal etwas ist, von dem man niemals im Leben glauben würde, dass Lucy so etwas tun würde.

Den Autor*innen sei es zudem perfekt gelungen, Lucys Charakter in den Dialogen rund um die Szene herum beizubehalten und zu erweitern. Sie würde noch immer versuchen, das "Richtige" zu tun, ist dabei aber eben eindeutig nicht ganz Herrin ihrer Sinne.

Habt ihr die vierte Folge der zweiten Staffel schon gesehen? Wie gefällt euch Fallout bisher?