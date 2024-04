Fallout-Serie: Diese 6 offenen Fragen bereiten uns nach Staffel 1 schlaflose Nächte

Nach Fallout Staffel 1 bleiben einige Fragen offen.

Die erste Staffel der Fallout-Serie ist direkt in einem Rutsch erschienen und erzählt über acht Folgen die Geschichten vom Lucy, Maximus und dem Ghul. Auch wenn das Staffelfinale bereits viele Fragen direkt beantwortet, bleiben doch einige noch offen. Wir verraten euch, welche Fragen uns nachts den Schlaf rauben und welche Antworten die zweite Staffel liefern muss.

Achtung, SPOILER! Wir kommen hier nicht umher, die Story der ersten Staffel zu spoilern, ihr solltet die Serie also bereits in Gänze gesehen haben, ehe ihr weiterlest.

1. Was erwartet uns in New Vegas und wer ist Hanks Boss?

Am Ende der letzten Folge sehen wir, wie Lucys Vater Hank sich auf New Vegas zubewegt. Nachdem wir bereits gelernt haben, dass er ein Vault-Tec-Mitarbeiter ist, der die Geschicke von Vault 33 für den Konzern lenken sollte, ist es naheliegend, dass er nun nach Unterstützung oder vielleicht gar seinem Vorgesetzen sucht. Das deutet auch der Ghul gegenüber Lucy an.

Ohnehin bleibt offen, was genau uns in New Vegas erwartet und wer hier nach dem Ende des gleichnamigen Spiels das Sagen hat. Könnte es Mr. House sein?

Eine beliebte Fan-Theorie ist auch, dass die Ex-Frau des Ghuls, Barb Howard, tatsächlich Hanks Vorgesetze ist und in New Vegas auf ihn wartet. Aktuell können wir natürlich nur mutmaßen. Aber apropos ...

2. Was ist aus Coopers Frau und Tochter geworden?

... was ist eigentlich genau aus der Familie von Cooper Howard, aka dem Ghul, geworden? Die Serie lässt uns lange Zeit vermuten, dass seine Ex-Frau und Tochter inzwischen tot sind. In der letzten Folge lernen wird aber, das beide womöglich noch am Leben sind und Hank wissen könnte, wo sie sich befinden.

Das wirft natürlich auch die Frage auf, wie die beiden überlebt haben: Waren sie kryonisch eingefroren oder sind vielleicht selbst Ghule?

3. Was wird aus Lucys Bruder Norm?

Ein weiterer Charakter, dessen Schicksal aktuell ungewiss ist, ist Lucys Bruder Norm. Er hatte es zwar geschafft, Vault 31 zu erreichen und dort die Wahrheit über die Aufseher rauszufinden, ist dort jetzt allerdings gefangen.

Wie das sprechende Hirn von Bud Adkins ihm erklärt, hat er die Wahl, sich zusammen mit den anderen Vault-Tec-Mitarbeiter*innen einfrieren zu lassen oder zu verhungern. Theoretisch könnte seine Geschichte also hier enden.

Es wirkt aber viel wahrscheinlicher, dass er nach einer anderen Lösung sucht, um dem Vault zu entkommen. Wir wüssten nur zu gerne, wie er das anstellen will.

4. Wie wurde Cooper zum Ghul?

Über die Hintergrundgeschichte des Ghuls lernen wir bereits viel, trotzdem gibt es noch eine ziemlich große Lücke zwischen seinem Leben als Hollywood-Star Cooper Howard und seinem Dasein als Ghul im Ödland.

Wir wissen zwar, dass die Ghulifizierung bei Menschen mit bestimmten Genen eintritt, wenn sie starker radioaktiver Strahlung ausgesetzt sind – allerdings nicht, wie und wann es bei Cooper Howard passiert ist und ob er seine Tochter zu dem Zeitpunkt noch dabei hatte.

Ebenfalls interessant ist die Frage, wie genau die Verwilderung von Ghulen in der Serie funktioniert. Wir wissen, dass Cooper regelmäßig RadAway nehmen muss, um bei klarem Verstand zu bleiben. Aber ist das etwas, was alle Ghule betrifft? Hat es mit dem Alter oder der Menge der Strahlung zu tun? Selbst die Spiele geben hier keine konkrete Antwort.

5. Wie hat Moldaver so lange überlebt?

Lee Moldavers Geschichte scheint mit dem Ende der Staffel eigentlich abgeschlossen zu sein. Allerdings hat die Serie bisher nicht geklärt, wie sie überhaupt so lange am Leben sein konnte. Schließlich lernen wir, dass sie den Fall der Atombomben bereits miterlebt hat.

Als Kritikerin von Vault-Tec scheint es unwahrscheinlich, dass sie sich einen Platz in einem der Vaults gesichert hat, um eingefroren zu werden. Andernfalls könnte sie nur als Ghul so lange überleben. Wie hat sie das also geschafft?

6. Was bedeutet die Kalte Fusion für das Ödland?

Während viele offene Fragen die Schicksale der einzelnen Charaktere betreffen, hat diese hier Auswirkungen auf das gesamte Ödland: Die Stählerne Bruderschaft hat die Überreste der NCR (New California Republic) ausgelöscht und ist jetzt im Besitz der Technologie für Kalte Fusion – also im Grunde unendliche, saubere Energie.

Schaut man sich das Verhalten der Bruderschaft bislang an, scheint es unwahrscheinlich, dass sie diese Energie nutzen, um anderen Menschen zu helfen. Vielmehr sind sie bekannt dafür, Technologie für sich zu horten, damit niemand sonst sie benutzen kann.

Da die Technologie allerdings ursprünglich der Enklaven-Fraktion gestohlen wurde, könnten sie durchaus versuchen, sie zurückzubekommen. Hier dürfte es noch zu einigen Auseinandersetzungen kommen.

Welche offenen Fragen hattet ihr nach dem Ende der ersten Staffel von Fallout noch?