Fallout: Staffel 3 schon bei Amazon in Arbeit, soll noch enger mit den Spielen verknüpft werden

Für Lucy gibt's höchstwahrscheinlich noch eine nächste Runde.

Fallout Staffel 2 ist heute erst auf Amazon angelaufen. Die erste Folge ist seit heute Nacht um 3 Uhr verfügbar. Aber womöglich gehört ihr zu den Leuten, die immer direkt wissen wollen, ob es mit einer guten Serie noch eine Weile weitergeht. Was Fallout betrifft, haben wir gute Neuigkeiten zu Staffel 3.

2:38 Fallout: Im neuen Trailer stecken so viele Enthüllungen, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen

Staffel 3 ist bereits in Arbeit - das wissen wir

Dank Todd Howard, Game Director und Executive Producer bei Bethesda, wissen wir mehr: Staffel 3 ist schon bei Amazon in Arbeit. In einem Interview mit dem Magazin Variety hat Howard verraten, dass nicht nur am Inhalt gearbeitet wird. Die nächste Season soll auch wieder mit den Spielen in Zusammenhang stehen und wir können erwarten, bestimmte Serien-Inhalte auch beispielsweise in Fallout 76 zu sehen.

Im Detail erklärte Howard:

Was die Spiele und die TV-Serie betrifft, so schreiben wir gerade an Staffel 3. […] Wir reden derzeit darüber, was wir in Staffel 3 der TV-Serie machen wollen und welche Elemente wir zu diesem Zeitpunkt in unsere Spiele einbringen können, ohne dass es sich erzwungen oder "fake" anfühlt.

Der Ghul ist bereits kurz vor dem Start von Season 2 mit dem Burning Springs Update in Fallout 76 gelandet. Howard erklärt, dass Ähnliches auch für die nächste Staffel geplant ist.

An sich ist die Amazon Serie zunächst mal relativ entkoppelt von der Handlung der Spiele und widmet sich mit Lucy, dem Ghul und Maximus ganz frischen Hauptfiguren. Trotzdem spielt die Geschichte natürlich in gewohntem Universum.

Wir werden daher in Staffel 2 auch mehr von wichtigen Charakteren und Fraktionen aus News Vegas sehen. So gibt es beispielsweise Begegnungen mit Mr. House, dem geheimnisvollen Strippenzieher der Stadt oder ein eher unangenehmes Aufeinandertreffen mit der brutalen (Ceasars) Legion. Die Serie spielt allerdings deutlich nach der Spielhandlung.

Freut ihr euch, dass bereits an Staffel 3 gewerkelt wird und was wünscht ihr euch von künftigen Crossovers zwischen Serie und Spielen?