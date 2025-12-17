Fallout-Serie: Staffel 2 sackt Traumwertungen ein - da kommt offenbar Großes auf uns zu

Laut den ersten Bewertungen von Fachpresse und Fans können wir uns auf die zweite Fallout-Staffel freuen.

Fröhlichen Fallout-Serien-Start! Habt ihr schon in die Fortsetzung der Abenteuer im radioaktiv-verseuchten Ödland reingeschaut? Laut den Wertungen von Kritiker*innen und Fans lohnt sich das, denn die Reise von Lucy, Maximus und dem Ghul geht auf spektakuläre Art und Weise weiter.

So lauten die ersten Bewertungen zu Fallout Staffel 2

Die ersten Bewertungsparameter zur zweiten Fallout-Staffel sehen richtig gut aus. Während die Fachpresse schon die ganze Staffel sichten und bewerten konnte, haben Fans Einblick in die erste Folge erhalten. Dennoch wirken beide Gruppen ähnlich begeistert.

Auf den Websites IMDb und Rotten Tomatoes sieht das Urteil der Kritiker*innen und der erste Eindruck von Fans positiv aus (Stand 17. Dezember, nach Release der ersten Folge):

Rotten Tomatoes Tomatometer (Fachpresse): 98 Prozent bei 40 Reviews

98 Prozent bei 40 Reviews Rotten Tomatoes Popcornmeter (Fans): 95 Prozent bei 100+ Bewertungen

95 Prozent bei 100+ Bewertungen IMDb-Wertung zu Staffel 2, Folge 1: 8,6 von 10 Punkten bei 335 Bewertungen

2:38 Fallout: Im neuen Trailer stecken so viele Enthüllungen, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen

Autoplay

Das kommt gut an

Die zweite Fallout-Staffel baut darauf auf, was die Erste so gut gemacht hat. Das heißt, dass die Spezialeffekte und die Welt in noch höherer Qualität präsentiert werden.

Aber auch die Interaktionen zwischen den Charakteren wissen erneut zu begeistern. Um es mit den Worten von Ed Power vom Magazin The Daily Paragraph zu formulieren: „Wenn es zwei menschliche Schauspieler sind, die Beleidigungen austauschen, hebt Fallout – mit seinen explodierenden Schädeln und allem – sich von den meisten Videospieladaptionen ab.“

Das Fazit von Cade Onder von ComicBook.com lässt Vorfreude aufkochen:

„Es ist nicht schwierig, sich erneut ins Ödland und seine Bewohner*innen zu verlieben, wenn das kreative Team auf diesem Level arbeitet.“

Das kommt weniger gut an

Bei den vielen eindrücklichen Effekten und brutalen Szenen geht laut einigen Kritiker*innen etwas Tiefgang in der Serie verloren.

„Staffel 2 fühlt sich wie ein Übergangskapitel an, ambitionierter und blutiger als je zuvor, aber nicht so knackig konstruiert.“ – Nagier Chambers von Big Gold Belt Media

„Wie adaptiert man so eine abwechslungsreiche Welt und fasst es in nur acht Stunden fürs Fernsehen zusammen? Fallout hat es fast verstanden.“ – Amelia Harvey von That Hashtag Show

„Die meisten Elemente sind nicht explizit schlecht – aber es ist einfach zu viel los.“ – Andrew Webster von The Verge

Es soll erwähnt sein, dass die Personen hinter diesen kritischen Aussagen der Serie auf Rotten Tomatoes dennoch eine Empfehlung für die Serie dagelassen haben. Deswegen dürfte sich die Kritik nicht allzu negativ auf die Serie auswirken.

Die zweite Staffel der Fallout-Serie ist bei uns am 17. Dezember mitten in der Nacht auf dem Streamingdienst Prime Video angelaufen. Amazon hat sich dafür entschieden, die neuen Folgen in einem wöchentlichen Rhythmus herauszubringen. Das heißt, dass die zweite Staffel mit Folge 8 am 4. Februar 2026 abgeschlossen wird. Die erste Staffel erschien im April 2024 noch in einem Guss.

Wie lautet euer erstes Zwischenfazit zur zweiten Fallout-Staffel?