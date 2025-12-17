92-jährige Oma gewinnt Tekken 8-Turnier für Senior*innen und geht damit viral

Eine Seniorin aus Japan zeigt eindrucksvoll, dass Reaktionszeit keine Frage des Alters ist.

Stephan Zielke
17.12.2025 | 10:25 Uhr

Esports wird oft mit jungen Profis, schnellen Händen und stundenlangem Training verbunden. In Japan hat nun aber ein Turnier bewiesen, dass Gaming auch im hohen Alter problemlos funktioniert – und sogar wettbewerbsfähig sein kann.

Tekken-8-Turnier speziell für Senior*innen

Organisiert wurde das Event von der japanischen Care Esports Association, die gezielt Turniere für ältere Menschen ausrichtet. Gespielt wurde Tekken 8, mit Teilnehmenden im Alter zwischen 70 und über 90 Jahren, inklusive Turnierbaum und Live-Kommentar.

Den ersten Platz sicherte sich die 92-jährige Hisako Sakai. Sie spielte Claudio Serafino und setzte sich überraschend souverän gegen ihre Konkurrenz durch und ging daraufhin in Japan viral (via Dexerto).

Favoriten geschlagen, Finale gewonnen

Im Halbfinale besiegte Sakai den 95-jährigen Sadayuki Kato, der mit Armor King als einer der Favoriten galt. Im Finale wartete anschließend Goro Sugiyama mit Lili – doch auch hier behielt die 92-Jährige die Ruhe und holte sich den Turniersieg.

Bereits vor dem Start hatte Sakai angekündigt, dass sie nicht nur mitspielen, sondern gewinnen wolle – und genau das setzte sie um und holte sich die Trophäe.

Esports als Teil eines aktiven Alltags

Die Care Esports Association verfolgt mit solchen Turnieren ein klares Ziel: Videospiele sollen Senior*innen dabei helfen, aktiv, geistig fit und sozial eingebunden zu bleiben. Wettkämpfe wie dieser zeigen, dass das die Idee auf jeden Fall funktioniert, wenn man sich die vielen glücklichen Gesichter ansieht, auch wenn es darum geht, sich gegenseitig auf die Omme zu kloppen.

Das Gaming keine Frage des Alters ist, zeigen auch viele Beispiele im Westen, wie etwa YouTuberin Shirley Curry, die bis ins hohe Alter Skyrim spielte, oder ein Vater in der USA, der von seinem Sohn herausgefordert wurde, Dark Souls als sein erstes Videospiel zu versuchen und es auch durchspielte.

Habt ihr das Gefühl, dass ihr auch noch im hohen Alter spielen werdet?

