Pokémon TCG Pocket: Alle Secret Missions aus dem neuen B1A-Set "Feuerrote Flammen" und wie ihr sie löst

Pokémon TCG Pocket hat die nächste Erweiterung veröffentlicht und mit Feuerrote Flammen kommen neue Mega-Pokémon dazu. Wir zeigen euch hier, wie ihr die fünf neuen geheimen Missionen in im Set B1A lösen könnt.
Alle Secret Missions in Feuerrote Flammen
Das Set B1A erweitert die Mega-Pokémon-Auswahl um die Varianten der Gen 1-Starter. Dazu passend gibt es natürlich auch entsprechende Geheimmissionen. Als Belohnungen winken euch neben Shop-Tickets, Pack- und Wunder-Sanduhren auch Embleme von Mega Turtok und Mega Bisaflor.
Feuerrote-Flammen-Museum 1
- Aufgabe: Sammle alle 1-Stern-Full-Art-Karten in Feuerrote Flammen
- Ariados
- Haspiror
- Sonnflora
- Unratütox
- Xerneas
- Zytomega
- Belohnung: 12x Pack-Sanduhr, 36x Wunder-Sanduhr und 10 Shop-Tickets
Feuerrote-Flammen-Museum 2
- Aufgabe: Sammle alle Rainbow-ex-Karten in Feuerrote Flammen
- Mega Bisaflor ex
- Mega Turtok ex
- Mega Lopunny ex
- Mega Steelix ex
- Belohnung: 12x Pack-Sanduhr, 36x Wunder-Sanduhr und 10 Shop-Tickets
Mega-Glurak-Y-ex-Museum
- Aufgabe: Sammle die folgenden Glurak-Karten:
- Mega Glurak Y ex
- Mega Glurak Y ex (2 Sterne Full Art)
- Mega Glurak Y ex (Rainbow Full Art)
- Belohnung: 12x Pack-Sanduhren, 36x Wunder-Sanduhren und 10 Shop-Tickets
Mega-Bisaflor-Entwicklungen
- Aufgabe: Sammle die folgenden Karten:
- Bisasam
- Bisaknosp
- Bisaflor
- Mega Bisaflor ex
- Mega Bisaflor ex (2 Sterne Full Art)
- Mega Bisaflor ex (Rainbow Full Art)
- Belohnung: Mega-Bisfalor-Emblem
A Multitude of Mega Evolution Pokémon!
- Aufgabe: Sammle die folgenden Mega-ex-Karten:
- Mega Bisaflor ex
- Mega Glurak Y ex
- Mega Turtok ex
- Mega Lopunny ex
- Mega Steelix ex
- Belohnung: Mega-Turtok-Emblem
Die neuen Booster sind die erste Erweiterung innerhalb der B-Reihe. Weiterhin könnt ihr Karten aus den alten Sets auch mit dem neuen Pack vermischen. Wann die alten Karten aus der Rotation fliegen, ist aktuell noch nicht bekannt.
Welche der geheimen Missionen habt ihr schon abgeschlossen?
