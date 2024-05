Fallout: In Vault 95 gab es ein Experiment, das an Heimtücke kaum zu überbieten ist

Vault 95 lässt sich in Fallout 4 besuchen.

Dank der erfolgreichen Serie auf Amazon Prime ist Fallout derzeit immer noch in aller Munde. Die Vaults, also die Bunker, in denen Teile der Menschheit auf der atomar verseuchten Erde überlebt haben, spielen darin natürlich eine ebenso wichtige Rolle wie in den Spielen.

Die Bunker dienten aber nicht nur dem Schutz der darin lebenden Personen. Erbauerfirma Vault-Tec ließ darin auch diverse Experimente durchführen – manche vergleichsweise harmlos, manche schrecklich, andere auch besonders heimtückisch. So wie das in Vault 95.

Erst Entzug, dann erzwungener Rückfall

Der im Commonwealth gelegene Bunker diente nämlich als Rehabilitätseinrichtung für drogenabhängige Personen. Wer dort hineinkam, durchlief einen erzwungenen Entzug von den entsprechenden Substanzen, überwacht wurde das Experiment dabei von einer jährlich wechselnden Aufseher-Person.

Laut Fallout-Wiki lief das auf den ersten Blick sehr unterstützenswerte Projekt gut an und die teilnehmenden Personen waren ziemlich kooperativ – schließlich gab es auch keine Alternative.

Das änderte sich nach fünf Jahren allerdings schlagartig. Denn zu diesem Zeitpunkt offenbarte sich die ganze Heimtücke des Experiments, das von Anfang an so geplant war. Der Aufseher öffnete eines Nachts einen bis dahin verborgenen und verschlossenen Raum, in dem Drogen und Rauschmittel quasi bis unter die Decke gestapelt waren.

Anschließend informierte er die Bewohner*innen über den Raum. Das resultierte in einem nahezu sofortigen Zusammenbruch des bis dahin fast familienähnlichen Zusammenlebens. Bei vielen im Vault lebenden Personen kam zu Gewaltausbrüchen, andere blieben allerdings stark und dem Entzugsprogramm treu. Doch allen war bewusst, dass Vault-Tec das Experiment geplant – und alle getäuscht hatte.

Im 2015 erschienenen Fallout 4 (PS4, Xbox One, PC) könnt ihr Vault 95 übrigens besuchen. Er befindet sich im Nordosten des Leuchtenden Meeres und Schauplatz diverser Nebenmissionen wie "Hilfe unter Freunden", die ihr von Cait bekommt. Hier gilt es dann unter anderem, den Entgiftungsraum zu finden.