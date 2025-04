"Jetzt ist es endlich realistisch": LEGO-Fan baut süßes Häschen-Set um und wir denken uns einfach nur "Was zur Hölle?"

Im süßen LEGO-Häschen steckt mehr drin, als der erste Blick verrät. Wortwörtlich.

Wenn ihr euch bei LEGO-Sets beim Zusammenbauen eng an die Bauanleitung haltet, kommt am Ende die "vorgesehene" Figur des Sets heraus. Das Schöne ist aber, dass auch eurer Kreativität freien Lauf lassen und von Grund auf eigene Kreationen erschaffen oder bereits Vorhandenes umbauen könnt. Das hat ein LEGO-Fan bei einem niedlichen Häschen gemacht und trifft uns damit völlig unerwartet.

Niedliches LEGO-Häschen bekommt realistische Funktion

Dem Redditor touthomme war es wohl nicht genug, niedliche LEGO-Häschen in den Regalen auszustellen. Stattdessen sollten sie realistischer sein. Das bedeutet in diesem Fall, dass sie fleißig Köttel produzieren. Ja, wir verstehen auch nicht, wie das die erste realistische Funktion sein kann, die sich eine Person von einem Häschen wünscht. Dennoch ist das Ergebnis richtig beeindruckend:

Das ist im Video zu sehen: Nach dem Umbau lässt sich die Rückenplatte des Häschens öffnen, um das Innenleben offenzulegen, welches dann frei befüllt werden kann. Redditor touthomme entscheidet sich dabei für schwarze Kügelchen.

Das hat einen guten Grund: Sobald der User den Kopf des Häschens nach vorn beugt, öffnet sich eine Klappe an seinem Hinterteil und entlässt eine Kugel in die Freiheit. Man könnte auch sagen: Das Häschen kotet.

Bei den beiden Hasen-Figuren handelt es sich um die folgenden Exemplare (inklusive Artikelnummer und Preis auf der offiziellen LEGO-Website):

Häschen (31162) – 19,99 Euro

(31162) – 19,99 Euro Weißer Hase (31133) – 19,99 Euro

Damit die Hasen das Kunststück vollführen können, benötigt es im Fall des 31162er-Artikels 103 zusätzliche Bausteine. In einem Kommentar verrät Thread-Ersteller*in touthomme, woher die Idee samt Anleitung stammt. Auf der Website Rebrickable sind zahlreiche Anleitungen von Fans zu finden, um bereits existierende Figuren umzubauen und zu erweitern.

Darunter befinden sich auch Anleitungen für das Häschen und den weißen Hasen.

Wusstet ihr, dass ihr aus dem niedlichen Häschen auch das Facehugger-Monster der Alien-Filme nachbauen könnt? Kollege Kevin teilt den skurrilen und genialen Build aus der Community in folgendem Artikel:

So kommt das Häschen in der Community an

Innerhalb einer Woche haben über 4.000 Personen des LEGO-Subreddits dem Beitrag von touthomme eine positive Bewertung verpasst. Dementsprechend finden die Hasen auch Anklang in den Kommentaren.

Der User Zerobricks denkt die Idee noch ein Stückchen weiter und schlägt vor, die Häschen so umzubauen, dass sie über den Mund "Essen" aufnehmen können, ehe sie es hinten wieder rauslassen. Ein Vorschlag, den sich touthomme bereits mit seiner LEGO-Gruppe überlegt hat.

Was touthomme wirklich mit den "kotenden" Häschen vorhat, verrät der Redditor in den Kommentaren. Sie sollen tatsächlich an Ostern Verwendung finden und als Unterhaltung für die Nichte von touthomme dienen. Anstelle der Bausteinchen sollen dann aber Schokoladeneier aus dem Häschen kommen. Eine schöne Idee für die anstehenden Feiertage.

An der Stelle sind wir besonders auf die Meinungen und Erfahrungen der GamePro-Community gespannt: Was haltet ihr von dem eierlegenden Häschen und habt ihr selbst schon fertige LEGO-Figuren umgebaut?