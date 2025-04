"Das ist das einzige Auenland, das ich mir leisten kann": Statt des großen 270 Euro Herr der Ringe-Sets baut er eine eigene Alternative

Um das Auenland aus Der Herr der Ringe mit Legosteinen nachzubauen, benötigt ihr nicht zwingend das offizielle Set.

Der Herr der Ringe begeistert spätestens seit der genialen Film-Trilogie der frühen 2000er-Jahre zahlreiche Fans weltweit mit seiner epischen Geschichte in der fantastischen Welt von Mittelerde. Das machen sich Konzerne wie LEGO zunutze, indem sie Merchandise der beliebten Marke für Unsummen verkaufen. Was lässt sich dagegen machen? Eigene Kreationen erschaffen!

Herr der Ringe-Fan teilt eigene, minimalistische LEGO-Version des Auenlands

Wenn Herr-der-Ringe-Fans ihre liebsten Ortschaften nachbauen wollen, müssen sie tief in die Tasche greifen. Für den Redditor TK_0528 ist das eindeutig zu tief, da er mit dem Internet eine eigene Kreation des Auenlands teilt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Der Titel des Beitrags verrät, dass dies die einzige Version sei, die sich TK_0528 leisten könne. Ob das ernst gemeint oder lediglich ein scherzhafter Kommentar über das Preisschild des offiziellen Auenland-Sets ist, geht weder aus dem Beitrag noch aus den Kommentaren hervor.

Im kommenden Cozy-Spiel Tales of the Shire könnt ihr das Auenland sogar selbst betreten – zumindest in virtueller Form:

0:34 Tales of the Shire: Neuer Releasetermin des Herr der Ringe-Spiels mit Trailer angekündigt

Autoplay

Reaktionen der Community

Innerhalb von vier Tagen bewerten über 2.000 Personen der LEGO-Community auf Reddit den Beitrag von TK_0528 positiv. Auch in den Kommentaren findet die Idee Anklang. Laut Usern wie Keroxu_ sei der Nachbau des Auenland-Sets sowohl minimalistisch als auch niedlich. Oder um es mit den Worten des Users makemeking706 zu sagen: Das Set befindet sich auf Hobbit-Größe.

Manche Kommentator*innen machen hingegen wegen des Titels des Beitrags Witze über die hohen Preise. Der Redditor Immediate-Care1078 behauptet, dass die minimalistische Version von TK_0528 immer noch 79,99 US-Dollar kosten müsse.

Zum Vergleich die realen Preise:

Auf der offiziellen Website von LEGO ist das Auenland mit seinem stolzen Preisschild von 269,99 Euro aktuell das günstigste der Herr-der-Ringe-Sets

Euro aktuell das günstigste der Herr-der-Ringe-Sets Für Barad-dûr und das Bruchtal müssen Fans 459,99 Euro beziehungsweise 499,99 Euro auf den Tisch legen

Bei immer höher ansteigenden Preisen und der unsicheren Weltlage können wir gut nachvollziehen, wenn sich die finanziellen Prioritäten von Personen so verschieben, dass sie weniger dafür bereit sind, Unsummen für ihre Hobbys auszugeben. Gleichzeitig funktioniert das Leben in der Gesellschaft nun mal mit Geld, das zufälligerweise auch dafür geeignet ist, um sich von der Realität abzulenken.

Im Vergleich: Das offizielle Auenland-Set

Die hohen Kosten beiseite kann sich das offizielle Set des Auenlands natürlich ebenfalls zeigen lassen, auch wenn manche User wie Consistent_Lad den minimalistischen Baum aus der Version von TK_0528 bevorzugen.

So sieht das Auenland-Set von LEGO samt Bewohner*innen und Partyvorbereitungen aus.

Neben Bilbos Haus gibt es noch genügend Accessoires, um seinen legendären „einhundert-elfzigsten“ Geburtstag zu feiern. Schließlich sind nicht nur viele Bewohner*innen des Auenlands anwesend, sondern auch der mächtige Zauberer Gandalf, der mit Bilbo in Der Hobbit auf ein Abenteuer geht – Feuerwerk für die Party inklusive!

An der Stelle sind wir wie immer gespannt auf die Meinungen und Erfahrungen innerhalb der GamePro-Community: Wie gefällt auch das minimalistische Auenland von TK_0528 und habt ihr selbst bereits vorhandene Sets eigens nachgebaut?