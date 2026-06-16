Das Zelda: Ocarina of Time-Remake macht unsere Kindheits-Albträume realistischer und Fans fürchten sich jetzt schon davor

Das Zelda: Ocarina of Time-Remake könnte uns statt sanftem Schlummern echte Albträume bescheren.

Noch wissen wir so gut wie nichts über das Zelda: Ocarina of Time-Remake. Aber dafür wissen wir sehr viel über das Original – zum Beispiel, wie unglaublich gruselig es stellenweise sein konnte! Kaum auszumalen, wie das mit zeitgemäßer, realistischer Grafik wirkt.

Zelda: Ocarina of Time-Fans haben jetzt schon Angst vorm Remake

Wer im zarten Alter von 12 zum ersten Mal ein 3D-Zelda wie Ocarina of Time mit damals bahnbrechender Grafik gespielt hat, dürfte sich im Schattentempel oder am Grund des Brunnens ordentlich gegruselt haben (wie ich). Auch die Zombie-artigen ReDeads waren in dieser Hinsicht nicht von schlechten Eltern.

1:38 Zelda: Ocarina of Time - Erster Teaser bestätigt das Remake für Nintendo Switch 2

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Allerdings sahen auch die fiesesten Monster und gruseligsten Stellen damals eben einfach nicht besonders echt und realistisch aus. Dass sie trotzdem nicht ihre Wirkung verfehlt haben, spricht Bände über die Qualität des Spiels. Die Polygon-Anzahl war trotzdem niedrig und die Fantasie hat ordentlich mitgeholfen.

Das braucht es aber nicht mehr, wenn Zelda: Ocarina of Time im Nintendo Switch 2-Remake hoffentlich in 4K-Grafik erstrahlt. So sehr sich Fans der ersten Stunde wie ich auf die Neuauflage freuen, so sehr schaudert es ihnen jetzt schon beim Gedanken an die Horror-Monster aus dem Original, die uns vor knapp 30 Jahren Albträume beschert haben.

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Ganz besonders fies dürften da einige Bossgegner aussehen, die damals einfach nur eckige, kantige Monster ohne viel Details und Struktur waren.

Aber auch das DeadHand-Monster könnte ein massives Horror-Upgrade erfahren, wenn es zum ersten Mal einen realistischen Look verpasst bekommt.

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Da stellt sich aber ganz allgemein natürlich wieder die Frage, wie genau Nintendo bei dem Ocarina of Time-Remake zu Werke geht. Es könnte sein, dass wir eine originalgetreue Neuauflage erhalten, die nur die Grafik und Steuerung verbessert. Dann sehen wir die Grusel-Wesen auf jeden Fall mit mehr finsteren Details.

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Möglich wäre aber natürlich auch, dass hier einiges geändert, entschlackt, neu hinzugefügt und angepasst oder gar gestrichen wird. Dann lässt sich einfach nicht abschätzen, ob auch die düstersten Elemente weiterhin im Spiel enthalten sein werden, oder ob auf manches vielleicht einfach ganz verzichtet wird.

Fest steht zumindest, dass die N64-Version von Zelda: Ocarina of Time bereits eine Neuauflage für den Nintendo 3DS bekommen hat. Und genau in dieser Version wurden einige besonders gruselige Dinge aus dem Original schlichtweg entfernt. Beispielsweise fehlen die Folterwerkzeuge im Brunnen und auch Ganondorf hustet kein Blut mehr aus. Wir sind extrem gespannt, wie das Remake mit all dem umgeht.

Was denkt ihr: Welche Altersfreigabe könnte das Zelda OoT-Remake erhalten? Kehren die gruseligsten Gegner in realistischerer zurück?