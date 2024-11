"Kommt dem Erlebnis am nächsten, ohne dort zu sein": Fans bewundern Details im 16 Jahren alten GTA 4

GTA 4 hat auch über 16 Jahre nach seinem Release nichts von seinem dreckigen Charme verloren.

GTA 4 hat in diesem Jahr seinen 16. Geburtstag gefeiert. Der 2008 veröffentlichte Titel setzte damals neue Maßstäbe bei Details in offenen Spielwelten. Wie stark sich das Spiel an der Realität orientiert, hat jetzt noch einmal ein Post auf Reddit in Erinnerung gerufen.

Unter der Überschrift "Können wir gerade mal den Aufwand wertschätzen, der für die U-Bahn in GTA 4 betrieben wurde?" veröffentlichte Redditor Big_Baseball1726 ein Bild der Ubahn im Spiel, die unter anderem benutzt werden kann, um schnell in andere Bereiche der Metropole Liberty City zu gelangen.

Gebürtiger New Yorker lobt Umsetzung in den höchsten Tönen

Natürlich sieht man auf den ersten Blick, dass es sich um ein älteres Spiel handelt. Die Detailfülle ist trotzdem bemerkenswert, insbesondere die Texturen auf dem Zug, die Schilder und die Mülleimer an der mittigen Säule.

Liberty City wurde New York nachempfunden und das ist offenbar ziemlich gut gelungen. Unter dem Bild meldet sich jedenfalls ein User zu Wort, der in New York geboren wurde und die Umsetzung der Ubahn in höchsten Tönen lobt:

"Als gebürtiger New Yorker, der derzeit etwa zwei Stunden von der Stadt entfernt wohnt, kommt das dem Erlebnis der New Yorker U-Bahn am nächsten, ohne tatsächlich dort zu sein, nur um U-Bahn zu fahren."

Bei anderen Usern löst das Bild nostalgische Gefühle aus, einer erinnert sich beispielsweise daran, "Stunden" in der GTA 4-Ubahn zugebracht zu haben. Andere erwähnen weitere Details aus dem Spiel wie das penibel designte Internet, das über Smartphones oder Computer im Spiel aufgerufen werden kann.

1:04 GTA 4: Zweiter Trailer zu Rockstars Open World-Spiel

Eines des bestwerteten Spiele aller Zeiten

Schon damals legte Rockstar großen Wert auf eine detaillierte und lebendige Spielwelt, in den späteren Spielen (u.a. Red Dead Redemption und GTA 5) wurde der Aufwand diesbezüglich noch einmal erhöht. Auch deswegen wird das nächste Rockstar-Spiel – GTA 6 – mit Spannung erwartet, der Titel soll im Herbst 2025 auf den Markt kommen.

GTA 4 erschien im April 2008 für die PlayStation 3 und die Xbox 360, später folgte auch noch eine PC-Version. Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle des Osteuropäers Niko Bellic, der auf einem Schiff nach Liberty City reist, um dort seinen Cousin Roman zu treffen, aber auch ein paar Rechnungen zu begleichen. Auf Metacritic gehört GTA 4 zu den bestwerteten Titeln aller Zeiten und liegt dort bei einem sagenhaften 97er-Schnitt.

Wie sind eure Erinnerungen an GTA 4?