Diese Elden Ring DLC-Waffe ist so mächtig, dass sie sogar den Endboss völlig zerlegt: Fans feiern das 'völlig kaputte Hühnerbein'

Auch in Shadow of the Erdtree gibt es Waffen, die für absolut übermächtige Builds taugen. Der Arm eines Blutunholds lässt sogar den harten Endboss des DLCs alt aussehen.