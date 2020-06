Spellbreak - Fantasy-Battle-Royale für Xbox One und Switch angekündigt

Ihr habt genug von Maschinengewehren und Granaten in einem Battle Royale-Spiel? Dann ist vielleicht Spellbreak etwas für euch. Denn in diesem Spiel geht es um Magie in einer Fantasy-Welt. Und genau das dürft ihr nicht nur auf der PS4 und dem PC, sondern 2020 auch auf der Xbox One und der Nintendo Switch erleben.

Das Free2Play-Spiel versetzt euch in die Rolle eines Zauberers. Im Grunde handelt es sich um das bekannte Battle-Royale-Prinzip. Ihr landet in einer mittelalterlichen Gegend und kämpft dort mit 40 bis 60 Spielern. Das Schlachtfeld verkleinert sich zusehends und am Ende müsst ihr der letzte Überlebende sein.

Battle Royale mit Magie

Ihr nutzt aber keine Waffen, sondern Magie, um euch zu bekämpfen. Dabei wählt ihr zwei unterschiedliche Zauberhandschuhe, die über bestimmte Effekte wie Feuerschaden, Eis, Gift oder Blitz verfügen. Auf diese Weise lassen sich Zaubersprüche taktisch miteinander kombinieren. Schuhe, Amulette und Gürtel verleihen euch weitere Fähigkeiten. Daneben könnt ihr Items wie Heiltränke aufnehmen.

Spielt einen Helden, der auf euch zugeschnitten ist: Die Kombination aus Items, Zaubern und Klasse führt zu unterschiedlichen Spielstilen. Euren Charakter rüstet ihr mit neuen Items aus, die ihr auf dem Schlachtfeld findet und könnt sogar seine Fähigkeiten verbessern, indem ihr Skillpunkte einsetzt. Als Spielmodi stehen Solo, Duo und Squad bereit.

Spellbreak setzt auf eine bunte Comic-Grafik und schnelle Gefechte. Ein genaues Release-Datum steht noch nicht fest. Es soll aber noch 2020 soweit sein - und zwar auf PS4. Xbox One, Nintendo Switch und PC.

Habt ihr Spellbreak bereits auf dem Schirm? Könnt ihr euch ein Battle Royale mit Magie vorstellen?