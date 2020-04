Magie statt Gewehre: Ihr liebt Battle-Royale-Spiele, habt aber genug vom oft recht ähnlichen Szenario mit Panzern, Gewehren und Granaten? Dann ist vielleicht das kommende Actionspiel Spellbreak interessant für euch. Denn hier nutzt ihr Magie, um euch untereinander zu bekämpfen.

Spellbreak ist bereits seit Ende Dezember für PC über den Epic Games Store verfügbar, kommt aber auch für die PS4. Auf Sonys Konsole befindet sich der Titel aktuell in der Betaphase. Doch was genau erwartet euch im Spiel?

Battle Royale in einer Fantasywelt

Mit Handschuhen und Magie: Spellbreak ist ebenfalls ein Battle Royale-Spiel, allerdings nicht im Militär- sondern im Fantasysetting. Genauer gesagt gehen sich hier Zauberer gegenseitig an die Gurgel. Zu Beginn von jedem Match wählt ihr eure Klasse, von der jede über einen eigenen Spielstil und ein besonderes Skillset verfügt. Die Skills erweitert ihr mit jedem Levelaufstieg. So werdet ihr mit der Zeit immer mächtiger.

Spannend ist, dass ihr euren Helden mit je zwei unterschiedlichen Zauberhandschuhen ausstattet und demnach zwei Zauber wirken könnt. Diese lassen sich miteinander kombinieren. Ebenso ist es möglich, den Helden noch weiter etwa mit Schuhen und Amuletten auszurüsten, die weitere Vorteile wie Buffs oder ähnliches bringen.

Gespielt wird in den Modi Solo, Duo und Squad. Wie aus anderen Battle-Royale-Spielen bekannt, springt ihr in Spellbreak mit eurem Helden über dem Spielgebiet ab und dann gibt es ordentlich auf die Mütze. Das Spielfeld wird mit der Zeit kleiner und ihr müsst versuchen, mit eurem Team der letzte Überlebende auf dem Schlachtfeld zu sein. Dabei geht ihr am besten taktisch vor, um eure Gegner auszustricksen.

Im Grunde handelt es sich bei Spellbreak also um ein doch recht klassisches Battle-Royale-Spiel, das eben in einem Fantasyszenario angesiedelt ist. Möchtet ihr schon jetzt während der Beta mitspielen, könnt ihr euch auf der Website von Spellbreak eines der Founder's Packs kaufen und direkt loslegen.