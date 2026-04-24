Fantasy-Klassiker: Nach 14 Jahren kommt dieses Action-Rollenspiel endlich auf die Switch!

Es hat lange gedauert, bis dieses Action-Rollenspiel seinen Weg auf eine Nintendo-Konsole gefunden hat.

Schon am 28. April, also am Dienstag nächster Woche, kehrt ein ursprünglich vor 14 Jahren veröffentlichtes Action-Rollenspiel mit einer Neuauflage zurück, die exklusiv für Nintendo Switch erscheint. Während es für PC und PS4 schon ältere Portierungen gab, kommt das Fantasy-RPG mit dieser Version erstmals auf eine Nintendo-Konsole. Falls ihr euch die physische Fassung schnappen wollt, findet ihr diese hier bei Amazon:

Auch in den Wochen danach erscheinen übrigens noch ein paar spannende neue Spiele für Switch und Switch 2. Hier nur ein paar der wichtigsten:

Hack&Slash aus altehrwürdiger Reihe: Das ist das neu aufgelegte Action-Rollenspiel!

Ys Memoire: Revelations in Celceta schickt euch in ein weiteres Abenteuer mit dem bekannten Serienhelden.

Es geht hier um Ys Memoire: Revelations in Celceta, eine Neuauflage des ursprünglich aus 2012 stammenden Ys: Memories of Celceta. In der etwas verwirrenden Timeline der schon seit 1987 laufenden Ys-Reihe ist dieser Teil ein Jahr nach den Ereignissen von Ys X aus 2023 und ein Jahr vor Ys: The Oath of Felghana aus 2005 angesiedelt. Doch keine Sorge: Wie bei den meisten Ys-Spiele ist die Story komplett ohne Kenntnisse der anderen Teile zu verstehen.

So spielt ihr zwar erneut den bekannten Serienhelden Adol Christin, dieser hat jedoch sein Gedächtnis verloren, als er an der Küste von Celceta angespült wird, und muss seine Erinnerungen erst nach und nach wiederfinden, während er das Land erkundet. Ohnehin ist Ys Memoire: Revelations in Celceta mehr auf Gameplay als auf die Story fokussiert: Die schnellen, chaotischen Hack&Slash-Kämpfe sind das Highlight des Spiels.

Die Kämpfe sind auch in der Neuauflage wieder gewohnt actionreich.

Das Kampfsystem ist zwar im Grunde simpel, mit per einfachem Tastendruck auslösbaren Spezialattacken sowie Ausweich- und Block-Moves, die Feinde für kurze Zeit betäuben. Trotzdem macht es die ganzen rund 30 Stunden Spielzeit hindurch Spaß, auch weil die Gefechte aufgrund der Menge an Gegnern und der Party-Mitglieder, die euch unterstützen, schnell zum Spektakel ausarten. Zudem werden sie von einem zwar ähnlich simplen, aber motivierenden RPG-Fortschrittssystem begleitet.

Die Switch-Neuauflage hat trotz des neuen Namens nicht allzu viel geändert. Die Grafik ist natürlich hübscher als im Original und es gibt weitere technische Verbesserungen wie 60 fps, was aufgrund des rasanten Gameplays sehr wohltuend ist. Außerdem wurde der schon früher tolle Soundtrack neu eingespielt. Ansonsten bekommt ihr im Grunde das gleiche Spiel wie damals, was in diesem Fall jedoch nichts Schlechtes ist, da das Gameplay noch immer bestens funktioniert.